Премьер Швеции опасается, что раскол ЕС по вопросу Украины даст сигнал США

Если Евросоюз покажет признаки раскола по вопросу помощи Украине, это станет сигналом для США, такое опасение выразил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

В интервью Financial Times он отметил, что Европа должна показать американскому народу приверженность поддержке Украины.

«Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, это будет знаком для США», — сказал он.

Также премьер беспокоится из-за предстоящего саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос членства Украины.

Как писала The Wall Street Journal, Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.