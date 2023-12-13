«Все устали от попрошайки из Киева»: как поездка Зеленского в США повлияла на обсуждение вопроса финансирования Украины

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон получился «пустым», заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Зеленскому не удалось убедить конгрессменов в том, что «Украина важнее безопасности США». На этом фоне объявленные администрацией США новые антироссийские меры — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре, считает дипломат. О том, что главе киевского режима не удалось убедить конгресс снять препятствия для выделения помощи Украине, заявили и ряд американских СМИ. По словам аналитиков, меньше чем за год до президентских выборов в США основное внимание американцев сконцентрировано именно на этом вопросе, а финансирование Украины остаётся предметом политического торга.

Поездка Владимира Зеленского в США получилась «пустой», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства.

Эту точку зрения разделяют опрошенные RT эксперты.

«Действительно, поездка Зеленского окончилась полным фиаско. Виновата в этом, как ни парадоксально, администрация Джо Байдена. Вероятно, в Белом доме решили, что новый визит станет решающей картой, которая сдвинет с мёртвой точки вопрос о выделении Украине помощи, однако этого не произошло. Республиканцы заняли консолидированную позицию», — сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Анатолий Антонов также прокомментировал новый пакет военной помощи Киеву на $200 млн и очередную порцию антироссийских санкций, о которых было объявлено 12 декабря.

«Объявленные сегодня антироссийские шаги — новые санкции и очередная партия оружия — не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют ещё больше увязнуть в трясине украинского конфликта», — заявил дипломат.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

globallookpress.com

© MFA Russia

По его словам, рестрикции и поставки продукции военного назначения не повлияют на внешнеполитические приоритеты России. Вместе с тем посол подчеркнул, что «смертоносная продукция с клеймом Made in USA на $200 млн принесёт лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей».

«Причём не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым «благодаря» украинским коррупционерам расползается это оружие», — резюмировал Антонов.

В рамках нового пакета антироссийских ограничений США ввели рестрикции против более чем 250 физических и юридических лиц, в том числе тех, кого Вашингтон обвиняет в обходе ранее принятых санкций.

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В свою очередь, очередной транш американской военной помощи Киеву включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны и РСЗО HIMARS, компоненты ПВО, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для противотанковых систем, запчасти и другое оборудование.

Причём, как отметил глава Госдепа Энтони Блинкен, этот пакет может стать одним из последних из-за того, что конгресс до сих пор не утвердил выделение новых средств для Украины в размере около $61,4 млрд.

«Если конгресс не предпримет меры для предоставления дополнительной помощи, данный пакет помощи в области безопасности станет одним из последних, которые мы сможем направить Украине», — сказал Блинкен.

Тревогу по этому поводу бьёт и президент Джо Байден. После встречи с Зеленским он заявил, что администрация США быстрыми темпами приближается к тому, что у неё не будет возможности направлять помощь Киеву.

«Увязли в коррупционных скандалах»

Напомним, Демократическая и Республиканская партии на протяжении нескольких месяцев не могут договориться в конгрессе о выделении дополнительных ассигнований из бюджета на помощь Украине.

Республиканцы не возражают против предоставления помощи Киеву, однако хотят увязать этот вопрос с принятием собственных предложений по обустройству южной границы и остановке потока мигрантов, что не устраивает демократов.

После визита Зеленского, который в Вашингтоне пообщался с Байденом, сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, ситуация в вопросе выделения помощи Украине не изменилась. Это следует, в частности, из заявлений ряда американских политиков и сообщений СМИ.

Зеленский на встрече с конгрессменами

AP

© J. Scott Applewhite

Так, один из лидеров республиканского меньшинства в сенате Джон Тьюн в эфире телеканала NewsNation заявил, что договорённость по поводу запрашиваемых Байденом средств может быть достигнута только в случае согласия администрации на изменения в миграционной политике.

При этом Тьюн подчеркнул, что Белый дом и демократы не хотят идти навстречу республиканцам в этом вопросе. Политик сообщил, что представителям его партии на переговорах приходится порой «безуспешно» добиваться от Белого дома взаимодействия.

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В свою очередь, агентство Bloomberg отмечает, что Зеленский покинул Вашингтон, не получив никаких чётких обязательств по дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Автор издания констатирует, что менее чем за год до президентских выборов в США опросы общественного мнения показывают недовольство избирателей, особенно республиканцев, растущей стоимостью поддержки Киева. В связи с этим журналист отмечает, что некогда широкая политическая поддержка Украины рушится как в Штатах, так и в Европе.

Ещё более резко о визите Зеленского высказалась ведущая Fox News Лора Ингрэм, которая сравнила главу киевского режима с американским мошенником Бернардом Мейдоффом, организовавшим крупнейшую в истории финансовую пирамиду.

«Ничто не может сравниться с визитом иностранного лидера, который приезжает к нам, чтобы потребовать больше денег, после того как он не смог достичь ни одного показателя прогресса, на который были выделены изначальные средства», — заявила Ингрэм.

Журналистка добавила, что широко разрекламированное летнее контрнаступление ВСУ оказалось «оскорбительно неэффективным».

«Что именно мы финансируем? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Его широко разрекламированное летнее наступление было оскорбительно неэффективно. Зеленский отказывается разрешить проведение выборов в следующем году. Как вам такая демократия? Он ввёл на Украине военное положение. Он запретил говорить на русском — родном языке миллионов его собственных граждан! И самые влиятельные министры его собственного правительства увязли в коррупционных скандалах, в которых фигурируют неприличные суммы денег, уже переданных американскими налогоплательщиками», — сказала Ингрэм.

«Слишком много помощи Украине»

По словам аналитиков, предостережения Белого дома по поводу возможного исчерпания средств для Украины — не пустые слова. Как отмечают эксперты, обе партии в конгрессе заняли непримиримые позиции и перспектив компромисса между ними пока не наблюдается.

«Республиканцы считают, что прежде всего нужно обеспечить национальную безопасность США, а потом уже помогать другим странам, в том числе Украине. Отсюда их категорическое требование к пересмотру миграционного законодательства. Демократы же решительно возражают против этого, потому что все иммигранты рассматриваются ими как потенциальные сторонники Демпартии. Так что волнение Блинкена и других членов администрации вполне понятно», — сказал в комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Мигранты на южной границе США

AP

© Gregory Bull

При этом аналитики обратили внимание на то, что в своей риторике Белый дом пытается обвинить республиканцев в пособничестве Москве. Об этом Байден заявил и в ходе пресс-конференции после встречи с Зеленским. Однако политологи считают, что подобные высказывания слабо влияют на общественное мнение в США.

«Это стандартный тезис администрации Байдена на протяжении последних двух лет. На сегодняшний день значимость и общественный резонанс этого аргумента начинает падать. Тем более республиканцы возвращают демократам их претензию, говоря: «Хотите спонсировать Украину? Тогда решайте проблему США на южной границе». И на это Белому дому нечего сказать», — отмечает Владимир Васильев.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Батюк. По его словам, Республиканская партия ориентируется на настроения своих избирателей.

«Республиканцы не боятся таких нападок, потому что большинство их избирателей считает, что именно Америка должна быть на первом месте, а не что-то другое. Многие республиканцы полагают, что США и так уже оказывают слишком много помощи Украине, забывая при этом об интересах своих собственных граждан. Так что здесь республиканцы чётко ориентируются на настроения своего избирателя», — констатировал специалист.

Политолог добавил, что в этих условиях поездка Зеленского была обречена на провал.