Посол Антонов: поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой.

Об этом российское посольство в США сообщает в своём Telegram-канале.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось», — сказал Антонов.

По его словам, все устали от «попрошайки из Киева».

Посол добавил, что антироссийские санкции и очередная партия вооружения — не более чем попытка сделать «хорошую мину при плохой игре».

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Байденом не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.