Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы без помощи США
Об этом заявила журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
Она рассказала, что спросила Зеленского, сможет ли Украина победить Россию без дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов.
«Не дав ответа, он слегка пожал плечами», — сообщила Джейкобс.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у администрации США остались средства на помощь Украине лишь на несколько недель.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Зеленским заявил, что конгрессмены США так и не получили конкретных ответов о стратегии, которая позволит Украине победить.
Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.