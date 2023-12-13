Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы без помощи США

Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Об этом заявила журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

Она рассказала, что спросила Зеленского, сможет ли Украина победить Россию без дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов.

«Не дав ответа, он слегка пожал плечами», — сообщила Джейкобс.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у администрации США остались средства на помощь Украине лишь на несколько недель.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Зеленским заявил, что конгрессмены США так и не получили конкретных ответов о стратегии, которая позволит Украине победить.

Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.