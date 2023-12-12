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Спикер Джонсон: конгресс не получил ответы на вопросы о стратегии победы Украины

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Конгрессмены США так и не получили конкретных ответов о стратегии, которая позволит Украине победить, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским.
Спикер Джонсон: конгресс не получил ответы на вопросы о стратегии победы Украины
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Нам нужна чёткая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова», — приводит РИА Новости его слова при общении с журналистами.

По словам сенатора Эрика Шмитта, Владимир Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи».

Как писала американская газета Politico, «героическая аура» Владимира Зеленского уменьшается всё сильнее с каждым его приездом в Вашингтон.

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