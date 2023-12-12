Конгрессмен США Шмитт: Зеленский не сказал сенаторам ничего нового

Владимир Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи», отметил американский конгрессмен Эрик Шмитт.

Его слова приводит The New York Times.

Как отмечает газета, Шмитт также пожаловался на то, что сенаторы слышали об Украине от Зеленского, а не от Джо Байдена.

«Мы снова получаем известия от президента Украины, но нам ещё предстоит услышать от нашего собственного президента о границе, нашей границе», — сказал он.

Как писала американская газета Politico, «героическая аура» Владимира Зеленского уменьшается всё сильнее с каждым его приездом в Вашингтон.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».