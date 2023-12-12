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Конгрессмен США Шмитт: Зеленский не сказал сенаторам ничего нового

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Владимир Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи», отметил американский конгрессмен Эрик Шмитт.
Конгрессмен США Шмитт: Зеленский не сказал сенаторам ничего нового
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Его слова приводит The New York Times.

Как отмечает газета, Шмитт также пожаловался на то, что сенаторы слышали об Украине от Зеленского, а не от Джо Байдена.

«Мы снова получаем известия от президента Украины, но нам ещё предстоит услышать от нашего собственного президента о границе, нашей границе», — сказал он.

Как писала американская газета Politico, «героическая аура» Владимира Зеленского уменьшается всё сильнее с каждым его приездом в Вашингтон.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».

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