«Героическая аура» Владимира Зеленского уменьшается всё сильнее с каждым его приездом в Вашингтон, пишет американская газета Politico.

Нынешний визит Зеленского в США стал уже его «третьей остановкой» здесь, напоминает издание.

Журналист Мэтью Камински, ранее работавший корреспондентом на Украине, жалуется, что «кто-то» сократил военную коалицию, поддерживающую Украину: Джо Байден, республиканцы и Европа внезапно «оказались маленькими», в то время как Владимир Путин и Си Цзиньпин остаются на высоте.

Газета The Hill отмечала, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине. При этом настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.

Как ожидается, Зеленский выступит перед сенаторами утром во вторник, 12 декабря. Также у него запланированы отдельные встречи с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».