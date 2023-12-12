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Politico: «героическая аура» Зеленского уменьшается с каждым его приездом в США

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«Героическая аура» Владимира Зеленского уменьшается всё сильнее с каждым его приездом в Вашингтон, пишет американская газета Politico.
Politico: «героическая аура» Зеленского уменьшается с каждым его приездом в США
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Нынешний визит Зеленского в США стал уже его «третьей остановкой» здесь, напоминает издание.

Журналист Мэтью Камински, ранее работавший корреспондентом на Украине, жалуется, что «кто-то» сократил военную коалицию, поддерживающую Украину: Джо Байден, республиканцы и Европа внезапно «оказались маленькими», в то время как Владимир Путин и Си Цзиньпин остаются на высоте.

Газета The Hill отмечала, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине. При этом настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.

Как ожидается, Зеленский выступит перед сенаторами утром во вторник, 12 декабря. Также у него запланированы отдельные встречи с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».

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