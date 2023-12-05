Наметившаяся тенденция: почему в Европе заговорили о неготовности поставлять оружие Украине

Болгарский президент Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине около 100 единиц бронетехники. Документ, ранее одобренный депутатами Народного собрания, был возвращён в парламент. Несмотря на это, парламентское большинство уже пообещало преодолеть президентское вето. О неготовности поставлять Украине новые партии оружия в последнее время также говорили власти Польши, Словакии и Нидерландов. По словам аналитиков, волна подобных заявлений связана с исчерпанием военных запасов в этих странах.

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине крупной партии бронетехники и вернул документ на рассмотрение Народного собрания (парламента). Как отметил глава государства, в этой технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента.

Ранее болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о безвозмездной передаче Киеву порядка 100 единиц бронетехники МВД Болгарии, а также запасных частей к ней.

Представители парламентского большинства, обеспечившие принятие этого документа, полагают, что им удастся преодолеть вето. Об этом, в частности, заявил председатель парламента Росен Желязков. Эту уверенность разделяет и премьер-министр страны Николай Денков.

Как отмечают аналитики, для такой уверенности у депутатов есть основания. «По конституции Болгария — парламентская республика. Президент в основном исполняет протокольные функции. Да, у него есть возможность наложить вето на какое-то решение парламента, что он и сделал, но его вето очень легко преодолевается парламентским большинством. Поэтому, если правительство захочет преодолеть вето (а оно полно решимости сделать это), значит соглашение вступит в силу», — заявил в беседе с RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Румен Радев

© AP Photo/Peter Dejong

В свою очередь, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин считает, что решение Радева — это часть внутриполитической борьбы.

«Уже не первый раз там возникает разноголосица между президентом и правительством. Эти разногласия вызваны тем, что Румен Радев и большинство в парламенте представляют разные политические силы. До этого в октябре был аналогичный случай, когда Радев раскритиковал повышение парламентом тарифов на транзит российского газа по территории страны», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Поддержка без оружия

Стоит отметить, что 4 декабря одновременно с решением Радева власти нескольких стран Евросоюза объявили о нежелании или невозможности продолжать отправку оружия Украине.

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Так, в понедельник премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика будет вынуждена сокращать военную помощь Украине из-за истощения собственных запасов. При этом он подчеркнул, что Прага продолжит оказывать поддержку Киеву.

В тот же день лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против передачи оружия ВСУ, подчеркнув при этом, что он поддерживает Украину в текущем конфликте.

«Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало», — отметил политик, добавив, что он выступает за переговоры между Россией и Украиной.

Наконец, возглавивший в октябре этого года правительство Словакии Роберт Фицо в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалём сказал, что Братислава больше не будет направлять Киеву военную технику.

«Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. И исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и армии», — цитирует заявление Фицо по итогам переговоров РИА Новости.

Политик отметил, что не верит в военное решение конфликта на Украине, который, по его словам, ведёт лишь к кровопролитию.

Роберт Фицо

© AP Photo/Omar Havana

Прекращение военной поддержки Киева было одним из предвыборных обещаний Фицо и его партии Směr. В сентябре он, в частности, констатировал, что словацкие вооружённые силы пришли в упадок из-за отправки оружия Украине, и пообещал прекратить военную помощь Киеву, если его партия придёт к власти.

Также в сентябре о прекращении снабжения Украины военной техникой заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политик отметил, что Варшава намерена заняться оснащением собственных вооружённых сил. Эти слова прозвучали на фоне охлаждения отношений между двумя странами, вызванного введением Варшавой запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.

О нежелании вооружать киевский режим неоднократно говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Планы победить Россию были утопией»

Заявления руководства нескольких стран ЕС прозвучали на фоне растущего скепсиса на Западе по поводу результатов украинского контрнаступления, а также сложностей, которые возникли в США с утверждением финансирования дальнейшей помощи Украине, отмечают эксперты.

«На разных уровнях политические деятели западных стран высказывают скептические настроения по поводу продолжения снабжения Украины оружием в прежних масштабах, потому что их ожидания не оправдались. Украинцы всем говорили, что контрнаступление принесёт осязаемые результаты, они планировали выйти чуть ли не до границы с Крымом. Однако прошло полгода, а никаких осязаемых результатов Украина не продемонстрировала, а на отдельных направлениях им вообще пришлось отступить», — пояснил Николай Топорнин.

Поставки вооружений Украине

Gettyimages.ru

По его словам, к некоторым политикам на Западе приходит осознание, что планы победить Россию были утопией.

«Даже Столтенберг стал осторожней высказываться насчёт ситуации на фронте. А те, кто и раньше критиковал политику вооружения Киева, сейчас лишь усилили свой голос», — констатировал политолог.

При этом Топорнин считает, что волна отказов поставлять Киеву оружие связана не с переменами в политическом курсе этих стран, а скорее с исчерпанием их военных запасов.

«Арсеналы государств, тем более таких относительно небольших, имеют ограниченный характер. Они не были рассчитаны на ведение столь масштабных боевых действий на протяжении такого длительного периода времени. Те резервы, которые у них были, они уже Украине передали. Теперь у них нет больше в распоряжении нужного Украине количества техники. Поэтому отказы — это просто свидетельство того, что у этих стран потенциал исчерпан», — полагает аналитик.

Он добавил, что исчерпание ресурсов может говорить о том, что такие страны, как Болгария, Словакия или Польша, не смогут поддерживать Украину и в будущем. При этом Николай Топорнин подчеркнул, что основная нагрузка по снабжению ВСУ оружием лежит всё же не на этих государствах.

«Основная часть военных поставок поступает на Украину из США. Потом идут Германия и Великобритания. А страны типа Словакии, конечно, имели определённые запасы, но по сравнению с ведущими государствами НАТО они были ограниченными и решающего влияния на военный потенциал Украины оказать не могли», — отметил Топорнин.

Несмотря на это, по словам Владимира Путятина, участившиеся случаи публичного отказа от военной поддержки ВСУ всё же тревожат Киев.