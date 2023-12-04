Лидер победившей в Нидерландах партии: страна не должна поставлять оружие ВСУ
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Об этом Вилдерс сказал в интервью Rebel News.
Как отметил политик, в украинском конфликте он поддерживает Украину.
«Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало», — подчеркнул он.
Вилдерс также выступил за переговоры между Россией и Украиной, а не за продолжение конфликта.
Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.