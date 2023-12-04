Лидер победившей в Нидерландах партии: страна не должна поставлять оружие ВСУ

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Об этом Вилдерс сказал в интервью Rebel News.

Как отметил политик, в украинском конфликте он поддерживает Украину.

«Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало», — подчеркнул он.

Вилдерс также выступил за переговоры между Россией и Украиной, а не за продолжение конфликта.

Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.