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Лидер победившей в Нидерландах партии: страна не должна поставлять оружие ВСУ

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Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.
Лидер победившей в Нидерландах партии: страна не должна поставлять оружие ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом Вилдерс сказал в интервью Rebel News.

Как отметил политик, в украинском конфликте он поддерживает Украину.

«Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало», — подчеркнул он.

Вилдерс также выступил за переговоры между Россией и Украиной, а не за продолжение конфликта.

Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.

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