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Politico: победа Вилдерса на выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром ЕС

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Победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза, пишет газета Politico.
Politico: победа Вилдерса на выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром ЕС
  • AP
  • © Peter Dejong

«Герт Вилдерс — худший кошмар ЕС», — говорится в публикации. 

Как напомнило издание, Вилдерс выступает за выход Нидерландов из ЕС.

Кроме того, Вилдерс может остановить военную помощь Украине со стороны Нидерландов, говорится в статье.

На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов.

Партия свободы в числе прочего выступает за ужесточение миграционной политики.

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