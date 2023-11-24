«Придётся вступить в тяжёлые переговоры»: эксперты — о победе правых на выборах в Нидерландах

На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов. Ближайшему сопернику — альянсу левых — досталось 25 мест. Партия свободы выступает за проведение референдума по выходу из ЕС, ужесточение миграционной политики и сокращение помощи Украине. Лидер этой политсилы планирует стать новым премьер-министром королевства, однако для этого ему необходимо сформировать парламентскую коалицию. По мнению экспертов, у лидера правых есть шансы занять кресло главы правительства. Однако значительная часть программы Партии свободы, с точки зрения аналитиков, выглядит труднореализуемой.

На парламентских выборах в Нидерландах уверенную победу одержала крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Результаты подсчёта почти 100% бюллетеней опубликовал нидерландский телеканал NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

Согласно полученным данным, в новом составе палаты представителей генеральных штатов (парламент Нидерландов) «Партия свободы» получит 37 мест из 150. При этом на выборах 2021 года крайне правые завоевали 17 мандатов.

Вторым по популярности (25 мест) стал альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы «Зелёные левые». Альянс возглавляет бывший вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

На третьем месте с 24 мандатами оказалась Народная партия за свободу и демократию (НПСД), лидером которой является действующая министр юстиции и безопасности Дилан Йешильгёз-Зегериус.

На популярность НПСД опирался действующий и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, который возглавлял правительство в течение 13 лет, что стало рекордом для этой должности в стране. В начале июля 2023 года Рютте ушёл в отставку, однако в октябре текущего года заявил о своей заинтересованности в посте генсека НАТО.

После объявления предварительных результатов голосования Вилдерс заявил о намерении встать во главе кабмина и готовности сотрудничать с другими политическими силами. В частности, лидер Партии свободы сообщил о планах сближения с НПСД.

«Голландцы рассчитывают вернуть себе свою страну… Я готов идти на компромисс на переговорах с другими сторонами»,— сказал он.

Напомним, что Вилдерс имеет репутацию евроскептика и националиста, который выступает за ужесточение миграционного законодательства.

Политик отличается резкой антиисламской риторикой. Так, он неоднократно предлагал запретить Коран и закрыть мечети. Из-за поступающих угроз Вилдерс почти 20 лет находится под охраной полиции.

Здание парламента Нидерландов

Gettyimages.ru

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Победа партии Вилдерса вызвала недовольство в либеральном сообществе. Так, голландское отделение Amnesty International заявило, что на выборах в Нидерландах победила «расистская партия». По мнению организации, реализация предвыборной программы этой политсилы якобы может подорвать верховенство закона и Конституции.

Одним из ключевых пунктов программы Вилдерса стало обещание в кратчайшие сроки провести референдум по выходу из ЕС и сократить бюджетные отчисления в общеевропейскую казну.

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В программе Партии свободы говорится, что Нидерланды должны тратить как можно меньше денег на поддержку Киева. В то же время, согласно достигнутым ранее договорённостям, в следующем году Голландия должна отправить Украине истребители F-16 и возглавить европейскую коалицию по обучению украинских пилотов.

RT обсудил с экспертами итоги парламентских выборов в Нидерландах и растущую популярность правых сил в Европе.

— Какие выводы можно сделать по итогам парламентских выборов в Нидерландах? Является ли убедительная победа Партии свободы ещё одним показателем «правого поворота» Европы?

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер:

— Итоги парламентских выборов действительно дают 60-летнему Вилдерсу определённые возможности для возвышения, вплоть до получения премьерского портфеля, что тем не менее маловероятно.

Ведь для этого ему необходимо сформировать коалицию. Между тем Вилдерс считается чрезмерно импульсивным, малопредсказуемым политиком. Его откровенно сторонятся, и, скорее всего, НПСД будет настаивать на том, чтобы играть ключевую роль в возможной коалиции.

К тому же от фигуры Вилдерса не в восторге и королевская семья. Не нужно забывать, что формально Нидерланды являются монархией и, чтобы стать премьером, Вилдерсу потребуется добиться расположения короля Нидерландов Виллема-Александра. Конституция позволяет монарху не принимать кандидатуру главы правительства.

Предвыборный плакат Герта Вилдерса

AP

© Aleksandar Furtula

Я бы поставил Вилдерса примерно в один ряд с Матео Сальвини, Марин Ле Пен, некоторыми деятелями из АдГ. Для голландской политической системы, которая настроена на то, чтобы к верховной власти приходили умеренные политики, такой человек слишком радикален.

Факт победы его партии можно объяснить усталостью людей от кризисных явлений последних двух лет. Избирателю импонируют лозунги о важности развития собственной страны и о необходимости сохранить как можно больше денег внутри государства.

На этом фоне правые обещают довольно лёгкие решения, за счёт чего и зарабатывают популярность. Эта тенденция, по всей видимости, сохранится, но прогнозировать радикальные изменения в Европе я бы не стал. Ситуация слишком неопределённая, и расстановка политических сил может поменяться не в пользу правых.

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Кандидат экономических наук, независимый эксперт по Нидерландам Анастасия Невская:

— Победа Вилдерса — это однозначное свидетельство роста евроскептицизма. Значительная часть голландцев продемонстрировали стремление к тому, чтобы их страна не шла на поводу Брюсселя в миграционном вопросе и оставляла больше денег в собственном бюджете.

Многие голландцы недовольны ростом затрат на мигрантов из Африки и Ближнего Востока и украинских беженцев. Вилдерс умело воспользовался этими настроениями, но теперь ему придётся вступить в тяжёлые переговоры по достижению коалиционного соглашения. Они могут занять полгода и больше. От их результатов и будут зависеть шансы Вилдерса на пост премьера.

Кстати, Вилдерса небезосновательно сравнивают с Трампом. У него тоже нет достаточного опыта госуправления, и он, подобно Трампу, не встраивается в сложившуюся политическую конъюнктуру. По этой причине я сомневаюсь, что Вилдерс долго продержится на посту премьера, если, конечно, его займёт.

Тем не менее успех Партии свободы лишний раз подтверждает тенденцию роста популярности правых не только в Нидерландах, но и почти во всей Европе. Люди всё чаще выбирают правую повестку из-за непростой социально-экономической ситуации, растущей инфляции, высоких расходов на мигрантов и напряжённой геополитической обстановки.

Манифестация беженцев у здания Службы иммиграции и натурализации с призывом ускорить бюрократические процедуры

AFP

© Remko de Waal / ANP

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Позиции Вилдерса, словацкого политика Роберта Фицо и венгерского премьера Виктора Орбана схожи. Все они достаточно жёстко критикуют Брюссель за чрезмерную бюрократизированность и безмерную оторванность от потребностей населения.

Сейчас голландское общество сильно поляризовано. Поэтому традиционные партии левого и либерального толка теряют сторонников, а правая оппозиция, которая продвигает антимиграционную и антибрюссельскую повестку, в большинстве стран ЕС уже перестаёт считаться маргинальной.

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— Насколько реализуема программа Партии свободы? Может ли она, например, изменить подходы Нидерландов к отношениям с ЕС и Украиной?

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер:

— Как показывает практика, правые способны неплохо реализовывать свои инициативы на региональном уровне, но на уровне центрального руководства их предвыборные идеи часто остаются на бумаге.

Так, не очень ясно, как Вилдерс собирается устраивать референдум по некситу, то есть выходу из ЕС. Голландии это невыгодно. Более того, на формирование её внешнеполитических принципов большое влияние оказывает Брюссель, а он явно не захочет терять одну из крупнейших экономик, которая является донором многих программ Евросоюза.

Иными словами, Вилдерс вряд ли перейдёт пресловутую красную линию, которая отделяет риторику от реальной политики. В то же время он наверняка проявит твёрдость в вопросе сокращения помощи Киеву.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт по Нидерландам Анастасия Невская:

— Главный пункт программы Партии свободы» — это референдум по выходу из ЕС. Но нексит и сценарий какого-либо ограничения участия Нидерландов в жизни европейского сообщества выглядят не слишком реалистичными, потому что экономика страны сильно зависит от внутриевропейских связей.

Между тем после победы крайне правых королевство будет занимать более жёсткую позицию в вопросах выделения денег и помощи кому-либо из членов ЕС или третьим странам, включая Украину. Также Нидерланды вряд ли поддержат готовящееся расширение ЕС за счёт Западных Балкан, Украины и Молдавии. Скорее всего, Голландия будет настаивать на заморозке интеграционных процессов.

Манифестации правых с требованием отставки премьер-министра Марка Рютте

AFP

© Robin UTRECHT / ANP

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— После выборов ключевым для Нидерландов вопросом станет трансформация отношений с Брюсселем.

Всё больше голландцев не хотят утрачивать значительную часть своего политического суверенитета и оставаться крупным донором для многих стран Восточной Европы, которые позднее вступили в ЕС. Однако борьба даже за небольшие подвижки в отношениях с ЕС будет сложной. Брюссельская бюрократия не будет просто так сдавать позиции перед правыми из Голландии или другой европейской страны.