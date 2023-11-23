Bloomberg: победа правого политика на выборах в Нидерландах стала шоком для ЕС

Крайне правый политик Герт Вилдерс победил на выборах в Нидерландах и заявил, что намерен возглавить следующее правительство страны. Как пишет Bloomberg, этот шокирующий результат станет сенсацией для всей Европы. Вилдерс пообещал избирателям юридически обязательный референдум по выходу из ЕС и осудил политику блока по таким вопросам, как перемена климата и иммиграция. Кроме того, он планирует свернуть помощь Украине.

Крайне правый политик Герт Вилдерс победил на выборах в Нидерландах и заявил, что намерен возглавить следующее правительство страны. Как пишет Bloomberg, этот шокирующий результат станет сенсацией для всей Европы.

Фаворит Дилан Йешилгёз-Зегериус признала поражение после того, как в последние дни предвыборной кампании приток голосов позволил антиевросоюзной партии Вилдерса обогнать основных соперников. По первоначальным подсчётам, Партия свободы Вилдерса получит 35 мест и более чем вдвое увеличит своё представительство по сравнению с предыдущим парламентом, опередив ближайшего соперника на 10 мест. Как отмечает издание, лишь однажды в новейшей истории Нидерландов лидер крупнейшей партии не стал премьер-министром.

Победа Вилдерса — откровенный вызов проекту Европейского союза в одной из шести стран — основательниц блока. Это происходит в момент, когда мир затаил дыхание в ожидании возвращения Дональда Трампа на пост президента США после выборов в следующем году. Вилдерс пообещал избирателям юридически обязательный референдум по выходу из ЕС и осудил политику блока по таким вопросам, как перемена климата и иммиграция.

«Голландцы рассчитывают вернуть себе свою страну», — прокомментировал Вилдерс опрос на выходе с избирательных участков.

Его шансы возглавить следующее правительство будут зависеть от того, сможет ли он заключить альянс с соперниками ближе к центру. В своей послевыборной речи Вилдерс призвал к созданию коалиции с Народной партией за свободу и демократию, которую до недавнего времени возглавлял уходящий в отставку премьер-министр Марк Рютте. Тем самым Вилдерс дал понять, что готов к совместному управлению страной.

«Я готов идти на компромисс на переговорах с другими сторонами», — добавил он.

Избирательная кампания в Нидерландах показала, как иммиграция расколола мнение избирателей и упрочила поддержку Вилдерса, для которого эта тема была основной на протяжении десятилетий. 60-летний политик известен своими антиисламскими выпадами и с 2004 года живёт под защитой полиции из-за угроз расправы.

Если Вилдерс в итоге возглавит следующее правительство Нидерландов, к власти в одной из самых стойких стран союза придёт евроскептик. Вилдерс призвал Нидерланды отказаться от международных обязательств по климату и потребовал свернуть помощь Украине. При Рютте Нидерланды обязались отправить Киеву в следующем году истребители F-16 и возглавили европейскую коалицию по обучению украинских пилотов.