«Скользкий путь конфронтации»: зачем Финляндия продолжает закрывать границу с Россией

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией. Ранее, ссылаясь на якобы ухудшение ситуации с миграцией, Хельсинки принял решение о закрытии пунктов пропуска на юго-востоке страны. Кроме того, на одном из КПП финские пограничники начали возведение дополнительных заграждений. По мнению аналитиков, после вступления страны в НАТО финские власти по указанию альянса стараются максимально накалить обстановку в отношениях с Москвой, чтобы спровоцировать потенциально опасную конфликтную ситуацию.

Решение властей Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе с РФ является примером деструктивной и русофобской политики, заявил журналистам депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживёшь, а без соседа нет», — приводит его слова РИА Новости.

Политик добавил, что власти в Хельсинки принимают заведомо ущербные для страны решения, обрекая свой народ на никому не нужное противостояние.

Позднее пограничная охрана Финляндии заявила, что в районе пропускного пункта «Вартиус» вблизи пограничных шлагбаумов началось строительство временных ограждений.

«На пограничном пункте «Вартиус» начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооружённые силы оказывают помощь пограничникам», — сообщил журналистам капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.

Финские пограничники утверждают, что такое решение было принято на основе неких разведанных, согласно которым в Костомукше якобы скопилось большое количество мигрантов, которые могут попытаться попасть в страну через этот переход.

Непопулярные меры

Ранее, 16 ноября, правительство Финляндии заявило, что из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с Россией с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года будет закрыто четыре пропускных пункта на юго-востоке страны. Это ближайшие к Санкт-Петербургу КПП, расположенные на самом оживлённом участке границы. Хельсинки обвинил Россию в том, что она якобы использует увеличение количества мигрантов для организации «гибридной войны».

Ещё четыре пункта пропуска остались открытыми, но они расположены на севере Финляндии. И из них только два будут вести приём заявлений о предоставлении убежища.

Граница с Финляндией

© AP Photo/Sergei Grits

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение финских властей создаёт в Европе новые разделительные линии и российский ответ на закрытие погранпереходов будет проработан в межведомственном формате.

«Мы вчера (на брифинге для прессы. — RT) говорили о том, что негативное развитие событий приведёт, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причём проблемные», — сказала российский дипломат.

Вместе с тем 18 ноября у здания парламента в Хельсинки прошёл митинг против закрытия пограничных переходов между Финляндией и Россией с участием россиян, проживающих в стране, и тех, у кого есть двойное гражданство. По словам митингующих, закрытие самых популярных КПП на границе с Россией ограничивает их право на встречи с родственниками и фактически разделяет семьи, которые живут на две страны.

В русле НАТО

Напомним, отношения России и Финляндии начали стремительно ухудшаться после начала спецоперации РФ на Украине. В мае 2022 года Хельсинки подал заявку на членство в НАТО и присоединился к санкционному режиму в отношении России. Официально страна стала членом блока в июле 2023 года.

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Уже в сентябре 2022 года Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма. Ограничения также коснулись транзита в другие европейские страны. В октябре в парламенте страны началось обсуждение вопроса о необходимости возведения пограничных заграждений — все партии высказались в поддержку этого предложения, решив начать возведение забора в юго-восточной части границы. По словам представителей Пограничной службы Финляндии, первоначально планируется перекрыть только 10—20% всей российско-финляндской границы протяжённостью 1,3 тыс. км. То есть длина забора составит 130—260 км. По подсчётам ведомства, строительство займёт три-четыре года.

Позднее, в ноябре 2022 года, правительство Финляндии предложило выделить на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией €139 млн ($143,4 млн).

Помимо вынашивания планов по строительству заграждений на российской границе, Хельсинки продолжил регулярно вводить ограничения против граждан РФ с целью максимально затруднить им въезд в страну. Так, 15 сентября 2023 года Финляндия вслед за странами Балтии запретила въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в России. Позднее аналогичный запрет на въезд в страну был введён даже в отношении велосипедистов.

В конце сентября, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром, глава МИД России Сергей Лавров подверг резкой критике действия властей Финляндии, подчеркнув, что они сознательно вводят санкции для того, чтобы навредить простым россиянам. Лавров отметил, что Хельсинки «семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», и ему остаётся только удивляться, «с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США».

Хельсинки

Gettyimages.ru

Политические мотивы

После вступления в НАТО Финляндия решила пойти по пути фактического разрушения всех добрососедских отношений с Россией, отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Финляндия стала 31-м членом НАТО, и теперь все её действия в отношении России приводятся в соответствие с контекстом политики государств — членов блока. Это означает, что всё, что связано с Россией, должно восприниматься в штыки. Если кто-то пересекает границу со стороны России — это, по их мнению, обязательно провокация, подстроено специально. Хотя это уже абсолютно будничный и привычный процесс, когда мигранты-беженцы транзитом едут в Европу», — подчеркнул политолог.

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Однако по-другому Хельсинки действовать уже не может, добавил Кошкин.

«Власти Финляндии теперь должны выполнять свои обязательства члена Североатлантического альянса, выполнять требования Вашингтона и всячески обострять обстановку в отношениях с Россией. Они должны искать возможность спровоцировать какой-либо инцидент, направленный против Российской Федерации, в том числе из-за людей, которые транзитом перемещаются в ЕС», — пояснил эксперт.

Весь блок НАТО нацелен на открытое противостояние с Россией и все его члены ищут возможность спровоцировать его тем или иным путём, полагает Кошкин.

В свою очередь, доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с RT назвал ситуацию на российско-финляндской границе тревожной.

«Это следствие политической конъюнктуры, которая не способствует сохранению добрососедских отношений между Финляндией и Россией. По всей видимости, Хельсинки именно сейчас хочет показать, что его отношение к России изменилось, но при этом совершенно не думает о будущем», — полагает эксперт.

«Строительство стен и барьеров между двумя странами, которые на протяжении всей послевоенной истории сохраняли дружеские отношения, — это политические авантюры», — подчеркнул аналитик.

Безусловно, политика Финляндии по отношению к России резко изменилась после вступления страны в НАТО, сказал Андрей Манойло.

«Вступление в НАТО накладывает на государство определённые обязательства, за него Финляндии нужно чем-то платить. Не исключено, что нынешние действия Хельсинки отнюдь не суверенные, а продиктованы руководством альянса», — предположил политолог.

По мнению Манойло, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, остались ли среди финских политиков здравомыслящие индивиды.

«Если они собрались строить стену на границе с Россией, значит, будут строить. Вопрос в том, достроят ли и будет ли она им нужна к тому моменту. Если чувство разумного в головах у финских политиков сохранилось, то они эту стену будут строить в основном на словах, а не на деле», — заключил собеседник RT.