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Yle: силы обороны Финляндии начали возведение барьера на границе с Россией

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Силы обороны Финляндии помогают пограничникам сооружать временные ограждения в приграничной зоне, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на слова капитана Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунена.
Yle: силы обороны Финляндии начали возведение барьера на границе с Россией
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

«На пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооружённые силы оказывают помощь пограничникам», — сказал Киннунен.

Он отметил, что вблизи от шлагбаумов строятся временные преграды.

По его словам, это является мерой по обеспечению работы пограничного пункта.

Ранее финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

Также россияне провели митинг у парламента Финляндии против закрытия КПП на границе.

Кроме того, стало известно, что тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией.

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