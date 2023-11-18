Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией
«Вечером в пятницу группа примерно из 30 человек прибыла к пограничному переходу «Ниирала» пешком и на велосипеде», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что прибывшие пытались перейти границу, но были остановлены пограничниками.
Одному человеку распылили газ в лицо.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.
На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.
Протест жителей Финляндии против закрытия границы с Россией обретает всё большее число сторонников — петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 3,8 тыс. граждан.