Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией

Пограничники Финляндии применили газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к финскому пограничному пункту «Ниирала» и пытавшихся пересечь границу, сообщает телеканал MTV3.

«Вечером в пятницу группа примерно из 30 человек прибыла к пограничному переходу «Ниирала» пешком и на велосипеде», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что прибывшие пытались перейти границу, но были остановлены пограничниками.

Одному человеку распылили газ в лицо.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

Протест жителей Финляндии против закрытия границы с Россией обретает всё большее число сторонников — петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 3,8 тыс. граждан.