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Тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией

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Протест жителей Финляндии против закрытия границы с Россией обретает всё большее число сторонников — петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 3,8 тыс. граждан.
Тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», соответствующая петиция была опубликована на финском сайте Adressit.com.

Автор обращения Петри Маттинен убеждён, что приграничное движение между странами следует разрешить при наличии семейной связи. Он также считает, что решение Хельсинки о его полном закрытии нарушает права человека.

«У многих есть близкие родственники по обе стороны границы», — объяснил он.

С доводами, приведёнными автором петиции, согласились 4,5 тыс. человек, 3,8 тыс. из которых — сами финны. Также петицию подписали граждане России, Чехии, Норвегии, Эстонии и других стран.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

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