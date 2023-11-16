Власти Финляндии приняли решение закрыть несколько КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

«Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится в сообщении финского кабмина.

Отмечается, что КПП будут закрыты на срок до 18 февраля 2024 года.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, закрытие погранпереходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд на территорию государства. Она отметила, что власти готовы и к более решительным мерам при необходимости.

«Подача заявлений о международной защите, то есть убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией действует в пунктах пропуска «Вартиус» и «Салла», — добавили в кабмине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко сожалеет, что Хельсинки решил ограничить движение на границе с российской стороной.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в Финляндии откажутся от идеи полностью перекрыть границу между странами.