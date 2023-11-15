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Песков: Москва сожалеет в связи с идеей Хельсинки ограничить пропуск на границе

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Российская сторона глубоко сожалеет, что власти Финляндии решили ограничить движение на границе с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Москва сожалеет в связи с идеей Хельсинки ограничить пропуск на границе
  • РИА Новости

Таким образом он отреагировал на недавнее решение Хельсинки начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией.

«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится ограничить движение на границе с Россией из-за мигрантов.

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