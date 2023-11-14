МВД Финляндии предложит закрыть пункты пересечения границы с Россией

В ближайшее время МВД Финляндии подготовит законодательное предложение по закрытию пунктов пересечения границы с Россией, заявила глава ведомства Мари Рантанен.

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — приводит РИА Новости слова Рантанен.

Данная мера связана с неконтролируемым прибытием беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.