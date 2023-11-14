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МВД Финляндии предложит закрыть пункты пересечения границы с Россией

Финляндия готовится ограничить движение на границе с Россией из-за мигрантов

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В ближайшее время МВД Финляндии подготовит законодательное предложение по закрытию пунктов пересечения границы с Россией, заявила глава ведомства Мари Рантанен.
МВД Финляндии предложит закрыть пункты пересечения границы с Россией
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — приводит РИА Новости слова Рантанен.

Данная мера связана с неконтролируемым прибытием беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.

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