МВД Финляндии предложит закрыть пункты пересечения границы с Россией
Финляндия готовится ограничить движение на границе с Россией из-за мигрантов
- AFP
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«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — приводит РИА Новости слова Рантанен.
Данная мера связана с неконтролируемым прибытием беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.