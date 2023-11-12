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Yle: въезд в Финляндию на велосипедах из России запретили из-за беженцев

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Пограничная служба Финляндии решила запретить въезжать в страну из России на велосипедах на трёх пропускных пунктах из-за иностранных беженцев. Об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари.

По его словам, когда пограничники страны начали фиксировать большое количество въезжающих в Финляндию велосипедистов, было принято решение с этим бороться.

«Нелегальные иммигранты всё чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30», — передаёт общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.

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