Yle: въезд в Финляндию на велосипедах из России запретили из-за беженцев
По его словам, когда пограничники страны начали фиксировать большое количество въезжающих в Финляндию велосипедистов, было принято решение с этим бороться.
«Нелегальные иммигранты всё чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30», — передаёт общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.