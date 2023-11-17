В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации

В Кремле сожалеют в связи с избранным в Хельсинки путём конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«(Можно. — RT) только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений... Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь», — цитирует его ТАСС.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

Протест жителей Финляндии против закрытия границы с Россией обретает всё большее число сторонников — петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 3,8 тыс. граждан.