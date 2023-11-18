Россияне провели митинг у парламента Финляндии против закрытия КПП на границе

Российские граждане провели митинг возле здания финского парламента в Хельсинки против закрытия четырёх контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, в митинге приняли участие около 300 человек.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.