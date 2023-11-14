«Нестандартный ход»: как приход Кэмерона на пост главы МИД Великобритании повлияет на курс Лондона

Экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон возглавил Министерство иностранных дел королевства. В то же время глава МИД страны Джеймс Клеверли назначен на пост руководителя МВД. Отмечается, что эти кадровые изменения одобрил британский король Карл III. Кэмерон позднее назвал серьёзными международными проблемами конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, в это сложное время важно поддержать союзников Лондона и сделать так, чтобы голос Британии был услышан. По мнению экспертов, возвращение Кэмерона в политику связано с кадровым кризисом в британском истеблишменте. Аналитики считают, что его назначение на пост главы МИД приведёт к ужесточению внешнеполитического курса королевства, в том числе в отношении России.

Офис премьер-министра Великобритании подтвердил назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел. Нынешний глава МИД страны Джеймс Клеверли теперь будет руководить МВД.

«Король рад одобрить следующие назначения в правительстве: достопочтенного Джеймса Клеверли — на пост министра внутренних дел, достопочтенного Дэвида Кэмерона — на пост главы МИД», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Кэмерон также отметил, что «с радостью принял предложение» премьер-министра Великобритании Риши Сунака занять этот пост. Новый министр иностранных дел королевства также назвал серьёзными вызовами конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

«Мы (сейчас. — RT) сталкиваемся с рядом серьёзных проблем в международной сфере, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Редко когда этой стране было так важно стоять плечом к плечу со своими союзниками, укреплять свои партнёрские отношения и гарантировать, что наш голос услышан, как сейчас, когда происходят значительные глобальные изменения», — написал Кэмерон в соцсети X.

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По его словам, хотя последние семь лет он «отсутствовал на переднем крае политики», он всё же надеется, что его опыт — 11 лет в качестве лидера консерваторов и шесть лет как премьер-министр — поможет Сунаку «в решении этих чрезвычайно важных задач».

«Хотя я, может, и не согласен с некоторыми отдельными решениями, мне очевидно, что Риши Сунак — сильный и способный премьер-министр, который демонстрирует образцовое руководство (страной. — RT) в трудные времена. Я хочу помочь ему обеспечивать безопасность и процветание, необходимые нашей стране, и стать частью самой что ни на есть сильной команды на службе Великобритании», — подчеркнул Кэмерон.

В свою очередь, Джеймс Клеверли назвал честью быть назначенным на должность министра внутренних дел Великобритании.

«(Стоящая передо мной. — RT) цель ясна. Моя работа состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность людей в этой стране», — написал он в соцсети X.

«Воспользовался сложившейся ситуацией»

Стоит отметить, что Клеверли назначили главой МВД после увольнения премьер-министром Риши Сунаком Суэллы Браверман, как пишут СМИ, в связи с её статьёй, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга. По данным телеканала Sky News, премьер-министр «вынужден был принять меры» после того, как Браверман обвинили «в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней».

Как заявил Сунак 11 ноября, в день волнений, любое преступление «необходимо оперативно пресекать по всей строгости закона».

«Вот что в среду я сказал комиссару лондонской полиции, вот за что они несут ответственность, и вот чего я ожидаю (от правоохранителей. — RT)», — отметил Сунак.

Позднее, 13 ноября, уже уволенная с поста главы МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что ей «ещё будет что сказать, когда придёт время», впрочем, она не прояснила никаких деталей. По её словам, находиться на посту министра внутренних дел было «величайшей честью» в её жизни.

Полицейские в Лондоне

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По словам старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, критика Браверман действий полиции во время демонстрации действительно могла показаться Сунаку и его окружению «излишне активной».

«Министру внутренних дел просто не повезло — Браверман и предположить не могла, что претензии в адрес представителей собственного ведомства могут привести к её отставке. По сути, она расписалась таким образом в своей недостаточной профпригодности. Но Риши Сунак воспользовался сложившейся ситуацией, чтобы укрепить свои позиции и позиции своих соратников-консерваторов посредством перестановок в правительстве», — сказал Камкин в беседе с RT.

«Не имеет большого веса»

Как отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT, назначение Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел Соединённого Королевства — это «очень интересный финт» со стороны Риши Сунака.

«Во-первых, он свидетельствует, что укреплять правительство вообще некем, раз обратились к Кэмерону. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса и не имеет авторитета в британском обществе. Это недальновидный политик, он не стратег, а скорее тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, заигрывает, предлагает какие-то радикальные решения. Но как они будут реализованы — все видят потом воочию. Все решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях и на позиции, что и так всё само собой сложится, само по себе рассосётся», — считает Ерёмина.

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Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, Кэмерон, будучи у власти, сделал множество внешнеполитических ошибок.

«Дэвид Кэмерон всегда считался хромой уткой в британской политике. Он был вынужден уйти в отставку, из палаты общин и в целом покинуть политику. Он считался непопулярным британским чиновником. Кэмерон фактически был главным идеологом бомбардировок западной коалиции по Ливии, вследствие которых уже никто не контролировал потоки нелегальных мигрантов, и они бесконтрольно двинулись в Европу. И это стало одной из причин голосования в Великобритании против вхождения в ЕС. То есть ошибок этот человек совершил достаточно много», — сказала она в комментарии RT.

А теперь Сунак решил представить Кэмерона как «политического тяжеловеса» Консервативной партии, что не соответствует действительности, отметила Годованюк.

Ерёмина обратила внимание, что новое назначение на должность главы британского МИД произошло «без опоры на мнение избирателей». По её словам, Консервативную партию «всё время лихорадит».

«Вместо того чтобы включать в ряды новых, активных деятелей, они всё время тасуют старую колоду. Видимо, старая колода — это те самые лица, которые имеют возможность влиять финансово, лоббировать чьи-то интересы», — считает аналитик.

По мнению Ерёминой, такие перестановки говорят о намерении Сунака укрепить позицию правительства и конкретных людей, заинтересованных в том, чтобы те или иные лица представляли их интересы в кабинете министров.

«В своё время Дэвид Кэмерон поспособствовал карьере Риши Сунака, и Сунак тоже поддерживает Кэмерона. Ничего удивительного в этом нет. В данном случае все друзья и никаких лиц, которые не в контексте, они, видимо, просто не допускают», — полагает эксперт.

Дэвид Кэмерон

AP

© Alberto Pezzali

Годованюк считает, что такие серьёзные кадровые перестановки — «нестандартный ход», связанный в первую очередь с «электоральной стратегией консервативного правительства».

«Сунак пытается предложить какую-то сенсацию электорату. Фигура же Кэмерона призвана сплотить избирателей, показать, что консерваторы возвращаются отчасти к своей добрекситовской политике. Потому что сейчас их положение крайне уязвимо из-за правых настроений, которые нужно сбалансировать. Нужно умиротворить тех, кто разочаровался в брексите или тех, кто его по-прежнему не поддерживает. Премьер-министр считает Кэмерона идеальной фигурой для такой цели, но насколько эта стратегия жизнеспособна и эффективна, говорить сейчас сложно. Сначала нужно понять, какими будут первые внешнеполитические шаги Кэмерона», — отметила Годованюк.

Однако, по словам Александра Камкина, если новый глава МИД Великобритании продолжит вести политику «в своём стиле», то во внешнеполитическом курсе Лондона можно ждать ряд изменений.