Аналитик Ерёмина объяснила назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.

По словам специалиста, это «очень интересный финт» со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Во-первых, он свидетельствует о том, что укреплять правительство вообще некем, раз обратились к Кэмерону. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса и не имеет авторитета в британском обществе. Это недальновидный политик, он не стратег, а, скорее, тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, заигрывает, предлагает какие-то радикальные решения. Но как они будут реализованы — все видят потом воочию. Все решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях и на позиции о том, что и так всё само собой сложится, само по себе рассосётся», — объяснила Ерёмина.

Она также уточнила, что на эту должность назначают «без опоры на мнение избирателей».

«Консервативную партию всё время лихорадит. Вместо того, чтобы включать в ряды новых, активных деятелей, они всё время тасуют старую колоду. Видимо, старая колода — это те самые лица, которые имеют возможность влиять финансово, лоббировать чьи-то интересы», —подчеркнула эксперт.

По её мнению, эти перестановки свидетельствуют не о стремлении укрепить позицию страны, а о намерении укрепить позицию правительства и конкретных людей, которые заинтересованы в том, чтобы те или иные лица представляли их интересы в правительстве.

«В своё время Дэвид Кэмерон поспособствовал карьере Риши Сунака, и Сунак тоже поддерживает Кэмерона. Ничего удивительного в этом нет. В данном случае все друзья, и никаких лиц, которые не в контексте, они, видимо, просто не допускают», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.

Отмечается, что его назначение одобрил британский король Карл III.

Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.