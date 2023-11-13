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Офис премьер-министра Британии подтвердил назначение Кэмерона на пост главы МИД

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Канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.
Офис премьер-министра Британии подтвердил назначение Кэмерона на пост главы МИД
  • РИА Новости

Сообщение приводит Sky News.

Отмечается, что его назначение одобрил британский король Карл III.

Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.

Ранее стало известно, что действующий глава МИД Джеймс Клеверли займёт пост министра внутренних дел.

До этого телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьей, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга. 

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