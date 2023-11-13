Офис премьер-министра Британии подтвердил назначение Кэмерона на пост главы МИД
- РИА Новости
Сообщение приводит Sky News.
Отмечается, что его назначение одобрил британский король Карл III.
Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.
Ранее стало известно, что действующий глава МИД Джеймс Клеверли займёт пост министра внутренних дел.
До этого телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьей, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.