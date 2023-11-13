Офис премьер-министра Британии подтвердил назначение Кэмерона на пост главы МИД

Канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.

Сообщение приводит Sky News.

Отмечается, что его назначение одобрил британский король Карл III.

Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.

Ранее стало известно, что действующий глава МИД Джеймс Клеверли займёт пост министра внутренних дел.

До этого телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьей, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.