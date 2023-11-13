Премьер Великобритании уволил главу МВД Суэллу Браверман

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Соединённого Королевства Суэллу Браверман.

Как сообщает Sky News, на прошлой неделе министр написала статью, в которой осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.

«Премьер-министр вынужден был принять меры после того, как госпожу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию сообщила, что около 300 тыс. человек приняли участие в акции в поддержку Палестины в Лондоне.

В ходе протестов пострадали девять полицейских, 126 человек арестовали.