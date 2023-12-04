Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву.
- Gettyimages.ru
«Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и (складов. — RT) армии», — написал Фицо в соцсетях.
Ранее Фицо заявил, что выработанная Евросоюзом и США стратегия в отношении Украины не работает.
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