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Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву.
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
  • Gettyimages.ru

«Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и (складов. — RT) армии», — написал Фицо в соцсетях.

Ранее Фицо заявил, что выработанная Евросоюзом и США стратегия в отношении Украины не работает.

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