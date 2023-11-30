Премьер Словакии Фицо: стратегия ЕС и США по Украине не работает
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По результатам приёма послов США и России он сообщил, что объяснил представителям стран приоритеты Братиславы на текущий момент. Также Фицо изложил своё мнение по украинскому конфликту, где «проводимая стратегия ЕС и США явно не работает», передаёт РИА Новости со ссылкой на соцсети премьера.
Помимо этого, он добавил, что Словакии нужно начать готовиться к периоду, который придёт после завершения конфликта на Украине, а также «стандартизации словацко-российских отношений».
Ранее Фицо заявил, что поставки оружия и боеприпасов Украине со словацких складов закончены.