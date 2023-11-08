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Премьер Фицо: поставки оружия Украине со складов Словакии закончены

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки оружия и боеприпасов Украине со словацких складов закончены.
Премьер Фицо: поставки оружия Украине со складов Словакии закончены
  • РИА Новости

Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что словацкое правительство приняло решение отказаться от поставок вооружения украинской армии.

«Этим мы показываем, что, прежде всего, мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи, и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены», — цитирует Фицо РИА Новости.

Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.

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