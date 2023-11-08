Правительство Словакии заблокировало выделение Киеву €40,3 млн помощи
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы, которые были рассмотрены словацким кабмином.
«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в документах.
Отмечается, что предыдущий состав правительства намеревался направить на военную помощь Киеву €40,3 млн. Тогда речь шла преимущественно о снарядах.
26 октября новый премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не станет отправлять военную помощь Украине.