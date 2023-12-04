Премьер Фиала: возможности Чехии по поставкам Украине оружия сокращаются
- РИА Новости
Об этом Фиала сказал в ходе пресс-конференции в Вене.
«Действительно, на наших складах всё меньше и меньше запасов и, следовательно, возможностей помощи», — цитирует его ТАСС.
Таким образом чешский премьер прокомментировал снижение объёмов военной помощи Украине от Чехии.
Ранее министр обороны республики Яна Чернохова заявила, что Чехия в настоящий момент не может послать ничего со своих армейских складов Украине.