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Премьер Фиала: возможности Чехии по поставкам Украине оружия сокращаются

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Чешский премьер-министр Петр Фиала признал, что запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, что приводит к сокращению возможностей помощи Киеву со стороны Праги.
Премьер Фиала: возможности Чехии по поставкам Украине оружия сокращаются
  • РИА Новости

Об этом Фиала сказал в ходе пресс-конференции в Вене.

«Действительно, на наших складах всё меньше и меньше запасов и, следовательно, возможностей помощи», — цитирует его ТАСС.

Таким образом чешский премьер прокомментировал снижение объёмов военной помощи Украине от Чехии.

Ранее министр обороны республики Яна Чернохова заявила, что Чехия в настоящий момент не может послать ничего со своих армейских складов Украине.

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