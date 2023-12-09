«Главная цель — своё благосостояние»: почему в Кремле раскритиковали схему стимулирования ВПК США

«Главной заботой для США всегда были сами американцы, причём даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Вашингтона о том, что 90% всех средств для поддержки Киеву тратятся в самих Соединённых Штатах. Как подчеркнул представитель Кремля, это «красноречивое признание». По его словам, «американцы — весьма прагматичные ребята» и Украина не является их «главной заботой», ведь, «загружая своё производство заказами на снаряды, военную технику», США обеспечивают рабочие места именно своим гражданам. По мнению экспертов, администрация Байдена использует традиционную схему: развязывая войны по всему миру, стимулирует собственный ВПК и получает от этого дивиденды.

Загружая свой ВПК заказами на производство оружия, военной техники и снарядов, США заботятся прежде всего о себе, «даже ценой большого количества жизней» украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это своё благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причём даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев», — сказал Песков, комментируя информацию Вашингтона о том, что почти все средства, выделенные для поддержки Киева, тратятся в самих Соединённых Штатах.

Напомним, 7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном признал, что из всего объёма американской военной помощи Украине практически 90% средств Вашингтон потратил в США, обеспечив тем самым рост своей экономики.

«Если говорить о наших инвестициях в оборону Украины для борьбы с этой агрессией, 90% суммы на помощь в области безопасности фактически было потрачено здесь, в Соединённых Штатах, нашими производителями, нашим производством, что обеспечило больше рабочих мест для американцев, больший рост нашей экономики. Так что при таком подходе все стороны в выигрыше, и нам нужно продолжать (следовать этому подходу. — RT)», — заявил Блинкен, добавив, что объясняет это «скорее для американской аудитории».

Песков назвал заявление госсекретаря «красноречивым признанием», добавив, что, «загружая своё производство» заказами на снаряды и военную технику, тем самым США обеспечивают рабочие места внутри страны и повышенные «сборы налогов».

«Конечно же, это американоцентричная политика... Но, к сожалению, в случае с Украиной это (достигается. — RT) ценой жизней украинцев. И они (американцы. — RT) готовы дальше бросать в топку жизни этих самых украинцев. Жаль, что этого до сих пор не понимают в Киеве», — сказал Песков.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на информацию, распространённую администрацией Байдена в конгрессе США, американские штаты получили миллиарды долларов за счёт военной помощи Киеву: в частности, наибольшие доходы в размере $2,364 млрд оказались у штата Пенсильвания, $2,196 млрд получила Аризона, $1,45 млрд — Техас.

Поставка американского оружия на Украину

AFP

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«В четырёх штатах, согласно карте, представленной администрацией Байдена, — Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине — находятся производственные площадки, получившие контракты на поставку своей продукции на Украину на общую сумму в $1 млрд. Контракты ещё на $18 млрд были заключены с производственными площадками, расположенными более чем в 20 других штатах», — пишут журналисты Reuters.

Пентагон угрожает конгрессу США

Между тем в администрации Байдена продолжают требовать от конгресса одобрить запрос в первую очередь о дополнительной поддержке Киева в размере $61,4 млрд. 6 декабря в своём обращении к конгрессу глава Белого дома призвал обе палаты утвердить этот запрос до наступления рождественских каникул, заявив, что «любые затруднения» с возможностью США «снабжать Украину очевидно укрепляют позицию» президента России Владимира Путина.

«У нас закончились деньги, чтобы это делать в рамках имеющихся полномочий. Радикальные республиканцы играют в «кто первый дрогнет» с нашей национальной безопасностью, делая финансирование Украины заложником их радикальной узкопартийной повестки относительно границы (США и Мексики. — RT)», — отметил Байден.

Но, несмотря на призыв американского лидера, верхняя палата конгресса США заблокировала вынесение на голосование законопроекта о помощи киевскому режиму. По данным агентства Reuters, документ не прошёл, поскольку республиканцы настаивают на более жёстких шагах по ограничению миграции на южной границе Соединённых Штатов.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая на форуме Аспенского института, назвал шокирующим тот факт, что содержащий положение о выделении помощи Украине законопроект не прошёл процедурное голосование в сенате. По его словам, дополнительная поддержка киевскому режиму крайне необходима с точки зрения стратегии и ситуации на поле боя, «чтобы не пасть под атаками со стороны Владимира Путина».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин открыто пригрозил конгрессменам перспективой отправки их близких на Украину для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву. Информацию об этом разместил на своей странице в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.

«Администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины. Вчера на секретном брифинге в палате представителей министр обороны Ллойд Остин заявил её членам, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, то «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией». Платите олигархам или мы убьём ваших детей», — процитировал Остина Такер Карлсон.

«Чтобы держаться на плаву»

Как отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, администрация Байдена ни перед чем не остановится ради того, чтобы за счёт выделения очередной порции средств на нужды ВСУ обеспечить свой оборонный комплекс заказами и получить от этого дивиденды.

«Ради Киева США готовы пойти на многое лишь в информационном поле, имея возможность выступать со всё более яркими и громкими формулировками. На самом же деле американцы будут использовать Украину лишь до того момента, пока она готова представлять собой антироссийский таран. Буквально на следующий день, когда военный потенциал киевского режима будет исчерпан, Украина будет брошена, точно также как это произошло с Афганистаном или Ираком», — сказал Семибратов.

При этом, по его словам, Вашингтон призывает страны ЕС, которые «не могут противостоять такому давлению», оказывать практически безвозмездную помощь киевскому режиму.

«Дело в том, что те политические лидеры, которые приходят в Европе к власти, — это не просто люди, неспособные решать стратегические задачи, порой речь идёт об откровенных агентах влияния, которые начинают реализовывать политику, отвечающую интересам не их собственных стран, а непосредственно Соединённых Штатов», — уверен Семибратов.

Джо Байден

AP

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В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о схеме, которую используют в США при освоении денег, выделенных американским конгрессом на нужды ВСУ.

«Техника из старых запасов ремонтируется на оборонных предприятиях Соединённых Штатов на деньги, предназначенные для нужд ВСУ. Пентагон говорит о том, что он эти средства выделяет Украине, но на самом деле они никуда не уходят, а передаются непосредственно той компании, которая занимается ремонтом и модернизацией техники, бывшей ранее в употреблении. Для этого задействуются производственные мощности США. Отремонтированная техника потом везётся на Украину и передаётся Киеву. Кроме того, за счёт средств, предназначенных киевскому режиму, Пентагон восполняет свои запасы новым оружием», — отметил аналитик в беседе с RT.

По словам Кнутова, этой схемой американцы пользовались уже не раз. Когда в стране назревал экономический кризис, как, к примеру, в годы Великой депрессии, правительство Штатов стремилось максимально загрузить свой ВПК, чтобы простимулировать рост экономики. Как пояснил эксперт, за счёт того, что в стране повышалось число госзаказов на военную продукцию, работники предприятий ВПК получали больше денег. На эти деньги они покупали в магазинах те или иные товары. Таким образом начинался рост экономических показателей страны.

«Это называется Кейнсианская модель, она до сих пор используется США для того чтобы препятствовать падению своей экономики в прямом смысле слова в пропасть на фоне увеличивающегося не по дням, а по часам госдолга, который уже превысил $33 трлн. Стоит в этом звене выбить хотя бы один элемент, и вся цепочка начнёт рушиться. Именно поэтому, чтобы держаться на плаву, США провоцируют войны по всему миру и, в частности, на Украине», — заключил Кнутов.