Курс альянса: почему в НАТО решили обновить свой флот самолётов к 2031 году

В НАТО утвердили замену своего флота самолётов прошлого поколения E-3A AWACS на новые машины к 2031 году. Речь идёт о производстве шести Boeing E-7A, которые «снабжены мощным радаром», способным засекать самолёты, ракеты и корабли противника на большом расстоянии и наводить на них истребители НАТО. Эту военную закупку в альянсе назвали одной из крупнейших в истории блока. Находясь на авиабазе в Германии, самолёты E-3A AWACS участвовали «во всех крупных операциях НАТО», в том числе на восточном фланге после начала спецоперации России на Украине, отметили в пресс-службе альянса. По мнению экспертов, такое обновление флота самолётов блока укладывается в курс альянса по сдерживанию России, которую в своих стратегических документах НАТО рассматривает как главную угрозу безопасности членов блока, но ВС РФ есть чем ответить на этот шаг.

В НАТО утвердили замену своего флота самолётов прошлого поколения E-3A AWACS на новые машины к 2031 году, сообщила пресс-служба альянса. Речь идёт о производстве шести Boeing E-7A, которые «снабжены мощным радаром», способным засекать самолёты, ракеты и корабли противника на большом расстоянии и наводить на них истребители блока.

«Приближается к концу срок службы действующего парка авиации дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, и организация уже выбрала самолёт командования и боевого управления нового поколения. В ближайшие годы планируется начать строительство шести новых Boeing E-7A Wedgetail; ожидается, что первые самолёты будут готовы к боевому дежурству к 2031 году. В этом месяце консорциум союзников одобрил данный проект, одну из крупнейших закупок техники НАТО», — говорится в сообщении.

Приводится также заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга

«Самолёты наблюдения и управления играют ключевую роль в коллективной обороне НАТО, и я приветствую стремление союзников инвестировать в высокотехнологичные средства», — сказал он.

По словам Столтенберга, такие инвестиции «в новейшие технологии» демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества, поскольку в НАТО продолжают «адаптироваться к более нестабильному миру».

Базируясь на авиабазе в Германии, самолёты E-3A AWACS участвовали «во всех крупных операциях НАТО», в том числе на восточном фланге после начала спецоперации России на Украине, отметили в пресс-службе альянса. Новые Boeing E-7A будут базироваться там же и получат возможность перебрасываться в случае необходимости на несколько «передовых аэродромов» в различных восточных и южных странах НАТО. Эти самолёты должны стать элементом создаваемой альянсом интегрированной системы контроля воздушного пространства и раннего предупреждения о нападениях.

Активность в воздухе

Напомним, в январе текущего года пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что НАТО разместит в Румынии самолёты дальнего обнаружения и наведения AWACS, чтобы наблюдать за российской военной активностью. Предполагалось, что они будут базироваться в Бухаресте и прибудут туда в том же месяце.

Позднее, в августе, издание Adevarul сообщило, что зафиксировано рекордное число самолётов-разведчиков НАТО «в небе Румынии и над Чёрным морем». По данным издания, речь идёт о двух самолётах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) альянса, а также о самолёте Boeing KC-135R Stratotanker.

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В том же месяце около Крыма появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (AWACS) Boeing E-3A Sentry, сообщила Военная хроника. По её данным, на борту воздушного судна находится радиолокационный комплекс AN/APY-2 для обнаружения и сопровождения тактической авиации и крылатых ракет, а также станция радиотехнической разведки AN/AYR-1 для вскрытия позиций работающих РЛС обнаружения и подсвета зенитно-ракетных комплексов.

В сентябре в НАТО заявили, что альянс направит два самолёта AWACS в Литву для слежения за Россией. Об этом говорится в опубликованном заявлении блока. Как поясняется, один из истребителей будет выполнять задания «по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами альянса». Позднее в тот же день самолёты НАТО AWACS прибыли на авиабазу «Зокняй» в литовском городе Шяуляй, чтобы выполнить разведывательное задание. Предполагалось, что AWACS совершат полёты из Литвы над странами — членами НАТО в течение нескольких недель. Вместе с ними прибыл и специальный военный контингент в составе 150 человек.

Boeing E-3 Sentry AWACS

AP

© Matthias Rietschel

В октябре бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США заполняют небо радарами и самолётами радиолокационного обнаружения AWACS, но не могут понять, как Россия создала такую мощную ПВО, в том числе в зоне спецоперации на Украине. Риттер также считает, что российская противовоздушная оборона обеспечит РФ превосходство в воздухе в войне будущего.

Ранее в Минобороны России сообщили, что для увеличения боевых возможностей «противодействия головным частям баллистических ракет», авиационным комплексам обнаружения и управления типа AWACS, а также самолётам стратегической авиации продолжается оснащение войск ЗРС С-300В4 в Западном военном округе», сообщили «Красной звезде» в оборонном ведомстве РФ.

Эффективное реагирование

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что замена устаревших E-3A AWACS на Boeing E-7A во флоте самолётов НАТО «укладывается в курс альянса по сдерживанию России», которую в своих стратегических документах блок рассматривает как главную угрозу безопасности членов НАТО.

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«Такие самолёты обеспечивают воздушную разведку. Boeing E-7A представляют собой класс стратегической воздушной авиации и совместно с БПЛА Global Hawk обеспечивает полную радиотехническую и радиоэлектронную разведку на конкретных театрах военных действий», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в новом воздушном судне упор делается на увеличение объёмов получаемой информации и её обработки.

«Я думаю, что преимущество Boeing E-7A по сравнению с устаревшим AWAKS заключается в дальности обнаружения, в мощности антенны, количестве обрабатываемых наземных и воздушных целей. Всё это цифровизовано. Есть сведения, что на борту новой версии будет установлена система с искусственным интеллектом, который будет заниматься первичной обработкой информации и подгружать эти пакеты данных через аналог 5G-соединения непосредственно в систему боевого управления», — полагает Леонков.

Boeing E-7A нужен также для того, чтобы определять на потенциальном театре военных действий расположение и перемещение войск, пояснил он.

«Именно самолёты Boeing E-7A являются тем источником, который будет верифицировать полученную информацию и представлять её изменение в динамическом плане — насколько изменилась обстановка в реальном времени», — считает Леонков.

Boeing E-7A Wedgetail

AFP

© AUSTRALIAN DEFENCE / CPL DAVID GIBBS

Сходную позицию в беседе с RT высказал и военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, самолёты-разведчики лишены недостатков полевых РЛС.

«Радары наземного базирования видят достаточно далеко, но земная поверхность имеет крутизну, которую радиолучи не способны обогнуть, они распространяются строго по прямой. Таким образом, зона видимости радара сокращается, появляются белые пятна. В то же время самолёты типа Boeing E-7A работают на высоте 1—2 км, позволяя «засветить» невидимые для наземных РЛС участки», — пояснил Литовкин.

При этом, по словам эксперта, НАТО не будет размещать Boeing E-7A исключительно вблизи российских границ, речь идёт и о расширенном потенциале их применения.

«Их могут дислоцировать в Греции или, например, в Болгарии. Это позволит странам Североатлантического альянса контролировать перемещения в Чёрном море и в Крыму. В НАТО не случайно посылают патрулировать в море свои самолёты AWACS. Boeing E-7A только увеличит возможности натовской радиоразведки в этом регионе», — констатировал Литовкин.

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Также Леонков отметил, что новые самолёты обладают широкими возможностями и могут быть активно задействованы в учениях.

«Boeing E-7A могут проводить манёвры с применением стратегической авиации, одним из элементов которых является имитация электронных пусков крылатых ракет в непосредственной близости к российским границам. Так, можно за счёт системы ИИ смоделировать бой, когда вот эти электронные ракеты поражают электронные цели. Притом взаимодействовать будут и наземные штабы, и самолёты Boeing E-7A», — пояснил аналитик.

Тем не менее Леонков убеждён, что «Россия способна вовремя и эффективно среагировать» на появление Boeing E-7A в непосредственной близости от своих границ.

«У РФ есть самолёты тактической авиации, есть авиационное вооружение. Отечественный А-100 является аналогом Boeing E-7A или даже немного его опережает. По сравнению с А-50, «сотый» создаётся на совершенно другой базе, у которой значительно расширены возможности по обнаружению и обработке наземных целей, получения разведывательной информации», — сказал он.

Кроме того, Литовкин напомнил, что у России есть и специализированные средства борьбы как с AWACS, так и с Boeing E-7A.

«У РФ имеются системы РЭБ, которые она использует для защиты от самолётов-разведчиков. Если эти воздушные суда окажутся в нейтральном воздушном пространстве около российских границ, Россия может выслать им на перехват самолёты со средствами РЭБ, которые просто «отрубят» электронику Boeing. В крайнем случае ВС РФ задействуют ПВО», — подытожил аналитик.