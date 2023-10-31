Обмен компетенциями: как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере

Российские и китайские военные укрепят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявили глава Минобороны России Сергей Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которые провели переговоры на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине. По словам Шойгу, эта встреча будет способствовать углублению связей между оборонными ведомствами двух стран, а также послужит укреплению безопасности в регионе и мире. В свою очередь, Юся заявил о намерении КНР углублять стратегическое доверие и сотрудничество с ВС РФ. По мнению экспертов, Москва и Пекин таким образом хотят продемонстрировать всему миру, что Россия и Китай будут крайне тесно взаимодействовать, чтобы иметь возможность устранить любые угрозы, которые могут возникать на их пути.

Москва и Пекин намерены развивать контакты в военно-политической сфере. Об этом говорится в заявлениях главы Минобороны России Сергея Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которые провели переговоры 30 октября на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

«Сегодняшняя встреча будет способствовать углублению связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности», — заявил Шойгу

По его словам, контакты России и Китая развиваются на фоне того, что военно-политическая обстановка в мире «не становится спокойнее».

«Возникают новые и обостряются старые очаги напряжённости. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие», — сказал российский министр.

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По его оценке, традиционно дружественные отношения РФ и КНР сохраняют «высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям».

Шойгу также подчеркнул, что особую роль в этом играют доверительные контакты лидеров России и Китая. Глава Минобороны РФ напомнил, что в марте успешно прошёл государственный визит Си Цзиньпина в Россию, ставший его первой зарубежной поездкой на официальном уровне после переизбрания на высший государственный пост. Как заявил Шойгу, этот визит продемонстрировал стратегический выбор Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой.

Шойгу также сообщил, что оба лидера уделили внимание теме «углубления военного сотрудничества с использованием всех механизмов взаимодействия», когда 17—18 октября российский лидер Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя поучаствовал в 3-м Международном форуме «Один пояс — один путь».

«Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров на мировой арене», — подчеркнул глава Минобороны России.

По его словам, главы двух государств выразили настрой на всемерное развитие российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе в военной и военно-технической областях.

Шойгу назвал межгосударственные отношения Москвы и Пекина образцовыми, а их модель — всё более привлекательной для других.

«Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — подчеркнул Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме.

10-й Сяншаньский форум в Пекине

© Минобороны России

Ранее на официальной церемонии открытия мероприятия зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) желает усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.

«Мы продолжим углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными», — приводит его слова ТАСС.

Китайский генерал указал РФ первой среди стран, с которыми КНР намерена развивать подобное партнёрство.

Направления сотрудничества

Стоит отметить, что Россия и Китай наращивают двусторонние связи в военно-технической сфере в первую очередь за счёт проведения совместных учений. Так, в июле в Японском море прошли российско-китайские военно-морские манёвры «Север. Взаимодействие — 2023».

В рамках этих тренировок моряки Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии КНР отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания. Кроме того, в активной части учений корабли РФ и Китая отразили «атаку средств воздушного нападения условного противника». Как заявили в Минобороны Китая, учения «Север. Взаимодействие — 2023» в полной мере отражают уровень стратегического взаимодоверия между Россией и КНР.

Также по теме «Реагировать на конкретные угрозы»: Россия и Китай начинают военное учение в Японском море Тихоокеанский флот отправил свои боевые корабли для участия в совместном с ВМС Китая учении «Север. Взаимодействие — 2023», которое...

В том же месяце военнослужащие Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Китая устроили товарищеские соревнования на причале в Приморье, которые традиционно проходят не только в море, но и на суше.

Позднее боевые корабли ВМФ РФ и ВМС КНР провели третье совместное патрулирование в Тихом океане. Они вышли из Владивостока и в акватории залива Петра Великого сформировали совместный отряд.

Как написала в августе старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за последние десять лет. В материале указывается, что подобного рода манёвры Пекина и Москвы «охватили самый широкий спектр областей». Отмечается, что такая тенденция наблюдается на фоне роста напряжённости в отношениях между Китаем и Западом.

Более того, затем Россия и Китай договорились расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них манёвры на суше.

Китайские моряки

AP

© Mark Schiefelbein

«С каждым годом данные учения наращивают свои этапы», — сообщил РИА Новости командир большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитан второго ранга Игорь Толбатов.

Затем российские и китайские военнослужащие также взаимодействовали в рамках международных антитеррористических учений в Приморье. В тренировках были задействованы подразделения Восточного военного округа, а также оперативные группы и воинские контингенты вооружённых сил Китая, а также ряда других стран, включая Вьетнам и Индию. Целью манёвров была отработка совместных практических действий в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне Сергеевский, отметили в Минобороны России.

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Помимо совместных учений и патрулирований в рамках военного партнёрства Москва и Пекин сотрудничают по вопросам космической безопасности. В июне текущего года в рамках этого переговорного трека прошли очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате. Стороны обменялись оценками ситуации в данной области, подчеркнули необходимость «продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий» в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и вепонизации космоса. Речь шла также о важности скорейшего запуска переговоров на основе российско-китайского проекта Договора, касающегося в том числе предотвращения применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

«Встреча подтвердила единство подходов России и Китая по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере на профильных многосторонних площадках», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Подобные консультации РФ и КНР прошли в том же месяце и по теме угроз биологической безопасности. Во время переговоров стороны особое внимание уделили военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В результате встречи Москва и Пекин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности. Сами же консультации подтвердили единство подходов сторон к этой проблеме. Было решено и дальше продолжать конструктивное взаимодействие в данной сфере как в двустороннем формате, так и на основе международных организаций, прежде всего ООН и ШОС.

«Не оставляют им другого выбора»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, военные связи между Россией и Китаем в последние годы лишь крепнут.

«Это связано как с намерением стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество, так и с общеполитическим контекстом, в частности, с обострением международной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Многие представители Пентагона, американские генералы открыто заявляют о том, что конфликт между США и КНР из-за Тайваня может начаться в 2025 году. Исходя из такого рода угроз, которые повышают регулярные учения США и их союзников вблизи острова, напряжённость в данном районе возрастает», — заметил аналитик в комментарии RT.

По этой причине Китай крайне заинтересован в том, чтобы отношения между ВС РФ и народно-освободительной армией КНР активно укреплялись, считает Кнутов.

«Дело в том, что Россия сейчас уже имеет очень богатый опыт боевых действий в зоне СВО, которые в корне отличаются от тех, к которым готовились практически все армии мира. В этом смысле опыт российских военных уникален. Поэтому сотрудничество в передаче знаний и боевых умений является наиболее важным направлением взаимодействия китайской армии и ВС РФ», — сказал он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

globallookpress.com

© MFA Russia

Со своей стороны руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев отметил, что в рамках военно-технического сотрудничество также осуществляются поставки новейших технологий из России в Китай.

«Такого рода взаимодействие длится уже на протяжении последних десятилетий, именно РФ помогала народно-освободительной армии КНР приумножать её мощь. Стороны и впредь намерены максимально наращивать такое сотрудничество», — заявил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, и у России есть ряд интересов в рамках сотрудничества с КНР, которые для Москвы имеют «приоритетное значение», считает Кнутов.

«РФ в первую очередь заинтересована в получении от Китая военных технологий или образцов современной боевой техники, которые помогли бы ВПК РФ гораздо быстрее наладить производство тех видов вооружений, в которых у российских ВС есть потребность. Это и вопросы, связанные с поставкой микросхем и узлов для налаживания работы высокотехнологичного оружия. Это может быть даже совместное производство на территории РФ интегральных схем и других элементов. Здесь поле для такого рода деятельности большое», — сказал он.

По мнению Кнутова, стороны также могут активизировать сотрудничество в сфере разведки, обмениваясь информацией со спутников, которая помогала бы РФ и КНР получать точные данные о местоположении потенциальных противников.

Со своей стороны Санакоев отметил, что Россия и Китай представляют альтернативную силу западной коалиции, которая пытается нарастить своё влияние в АТР, «лишь подталкивая» тем самым Москву и Пекин к наращиванию контактов по военно-политической линии.

«РФ и КНР противостоят тем силам, которые фактически любой ценой сегодня навязывают военную повестку миру и пытаются везде разжигать военные конфликты. Москву и Пекин отличает то, что они пытаются решить возникшие у них проблемы дипломатическим путём. Однако агрессивная политика Запада по отношению к РФ и КНР не оставляют им другого выбора, как всё более твёрдо проводить координацию вооружённых сил и боевое слаживание войск России и Китая. Такое наращивание взаимодействия по линии обороны — вынужденная мера для Москвы и Пекина, чтобы обеспечить свою безопасность на должном уровне»,— рассказал эксперт.