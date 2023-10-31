Обмен компетенциями: как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере
- Флаги России и Китая
- AP
- © Mark Schiefelbein
Москва и Пекин намерены развивать контакты в военно-политической сфере. Об этом говорится в заявлениях главы Минобороны России Сергея Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которые провели переговоры 30 октября на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.
«Сегодняшняя встреча будет способствовать углублению связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности», — заявил Шойгу
По его словам, контакты России и Китая развиваются на фоне того, что военно-политическая обстановка в мире «не становится спокойнее».
«Возникают новые и обостряются старые очаги напряжённости. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие», — сказал российский министр.
По его оценке, традиционно дружественные отношения РФ и КНР сохраняют «высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям».
Шойгу также подчеркнул, что особую роль в этом играют доверительные контакты лидеров России и Китая. Глава Минобороны РФ напомнил, что в марте успешно прошёл государственный визит Си Цзиньпина в Россию, ставший его первой зарубежной поездкой на официальном уровне после переизбрания на высший государственный пост. Как заявил Шойгу, этот визит продемонстрировал стратегический выбор Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой.
Шойгу также сообщил, что оба лидера уделили внимание теме «углубления военного сотрудничества с использованием всех механизмов взаимодействия», когда 17—18 октября российский лидер Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя поучаствовал в 3-м Международном форуме «Один пояс — один путь».
«Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров на мировой арене», — подчеркнул глава Минобороны России.
По его словам, главы двух государств выразили настрой на всемерное развитие российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе в военной и военно-технической областях.
Шойгу назвал межгосударственные отношения Москвы и Пекина образцовыми, а их модель — всё более привлекательной для других.
«Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — подчеркнул Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме.
- 10-й Сяншаньский форум в Пекине
- © Минобороны России
Ранее на официальной церемонии открытия мероприятия зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) желает усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.
«Мы продолжим углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными», — приводит его слова ТАСС.
Китайский генерал указал РФ первой среди стран, с которыми КНР намерена развивать подобное партнёрство.
Направления сотрудничества
Стоит отметить, что Россия и Китай наращивают двусторонние связи в военно-технической сфере в первую очередь за счёт проведения совместных учений. Так, в июле в Японском море прошли российско-китайские военно-морские манёвры «Север. Взаимодействие — 2023».
В рамках этих тренировок моряки Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии КНР отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания. Кроме того, в активной части учений корабли РФ и Китая отразили «атаку средств воздушного нападения условного противника». Как заявили в Минобороны Китая, учения «Север. Взаимодействие — 2023» в полной мере отражают уровень стратегического взаимодоверия между Россией и КНР.
В том же месяце военнослужащие Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Китая устроили товарищеские соревнования на причале в Приморье, которые традиционно проходят не только в море, но и на суше.
Позднее боевые корабли ВМФ РФ и ВМС КНР провели третье совместное патрулирование в Тихом океане. Они вышли из Владивостока и в акватории залива Петра Великого сформировали совместный отряд.
Как написала в августе старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за последние десять лет. В материале указывается, что подобного рода манёвры Пекина и Москвы «охватили самый широкий спектр областей». Отмечается, что такая тенденция наблюдается на фоне роста напряжённости в отношениях между Китаем и Западом.
Более того, затем Россия и Китай договорились расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них манёвры на суше.
- Китайские моряки
- AP
- © Mark Schiefelbein
«С каждым годом данные учения наращивают свои этапы», — сообщил РИА Новости командир большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитан второго ранга Игорь Толбатов.
Затем российские и китайские военнослужащие также взаимодействовали в рамках международных антитеррористических учений в Приморье. В тренировках были задействованы подразделения Восточного военного округа, а также оперативные группы и воинские контингенты вооружённых сил Китая, а также ряда других стран, включая Вьетнам и Индию. Целью манёвров была отработка совместных практических действий в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне Сергеевский, отметили в Минобороны России.
Помимо совместных учений и патрулирований в рамках военного партнёрства Москва и Пекин сотрудничают по вопросам космической безопасности. В июне текущего года в рамках этого переговорного трека прошли очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате. Стороны обменялись оценками ситуации в данной области, подчеркнули необходимость «продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий» в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и вепонизации космоса. Речь шла также о важности скорейшего запуска переговоров на основе российско-китайского проекта Договора, касающегося в том числе предотвращения применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
«Встреча подтвердила единство подходов России и Китая по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере на профильных многосторонних площадках», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Подобные консультации РФ и КНР прошли в том же месяце и по теме угроз биологической безопасности. Во время переговоров стороны особое внимание уделили военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В результате встречи Москва и Пекин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности. Сами же консультации подтвердили единство подходов сторон к этой проблеме. Было решено и дальше продолжать конструктивное взаимодействие в данной сфере как в двустороннем формате, так и на основе международных организаций, прежде всего ООН и ШОС.
«Не оставляют им другого выбора»
Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, военные связи между Россией и Китаем в последние годы лишь крепнут.
«Это связано как с намерением стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество, так и с общеполитическим контекстом, в частности, с обострением международной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Многие представители Пентагона, американские генералы открыто заявляют о том, что конфликт между США и КНР из-за Тайваня может начаться в 2025 году. Исходя из такого рода угроз, которые повышают регулярные учения США и их союзников вблизи острова, напряжённость в данном районе возрастает», — заметил аналитик в комментарии RT.
По этой причине Китай крайне заинтересован в том, чтобы отношения между ВС РФ и народно-освободительной армией КНР активно укреплялись, считает Кнутов.
«Дело в том, что Россия сейчас уже имеет очень богатый опыт боевых действий в зоне СВО, которые в корне отличаются от тех, к которым готовились практически все армии мира. В этом смысле опыт российских военных уникален. Поэтому сотрудничество в передаче знаний и боевых умений является наиболее важным направлением взаимодействия китайской армии и ВС РФ», — сказал он.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу
- globallookpress.com
- © MFA Russia
Со своей стороны руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев отметил, что в рамках военно-технического сотрудничество также осуществляются поставки новейших технологий из России в Китай.
«Такого рода взаимодействие длится уже на протяжении последних десятилетий, именно РФ помогала народно-освободительной армии КНР приумножать её мощь. Стороны и впредь намерены максимально наращивать такое сотрудничество», — заявил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь, и у России есть ряд интересов в рамках сотрудничества с КНР, которые для Москвы имеют «приоритетное значение», считает Кнутов.
«РФ в первую очередь заинтересована в получении от Китая военных технологий или образцов современной боевой техники, которые помогли бы ВПК РФ гораздо быстрее наладить производство тех видов вооружений, в которых у российских ВС есть потребность. Это и вопросы, связанные с поставкой микросхем и узлов для налаживания работы высокотехнологичного оружия. Это может быть даже совместное производство на территории РФ интегральных схем и других элементов. Здесь поле для такого рода деятельности большое», — сказал он.
По мнению Кнутова, стороны также могут активизировать сотрудничество в сфере разведки, обмениваясь информацией со спутников, которая помогала бы РФ и КНР получать точные данные о местоположении потенциальных противников.
Со своей стороны Санакоев отметил, что Россия и Китай представляют альтернативную силу западной коалиции, которая пытается нарастить своё влияние в АТР, «лишь подталкивая» тем самым Москву и Пекин к наращиванию контактов по военно-политической линии.
«РФ и КНР противостоят тем силам, которые фактически любой ценой сегодня навязывают военную повестку миру и пытаются везде разжигать военные конфликты. Москву и Пекин отличает то, что они пытаются решить возникшие у них проблемы дипломатическим путём. Однако агрессивная политика Запада по отношению к РФ и КНР не оставляют им другого выбора, как всё более твёрдо проводить координацию вооружённых сил и боевое слаживание войск России и Китая. Такое наращивание взаимодействия по линии обороны — вынужденная мера для Москвы и Пекина, чтобы обеспечить свою безопасность на должном уровне»,— рассказал эксперт.