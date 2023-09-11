«Выглядят несостоятельными»: как США пытаются нарастить связи с Вьетнамом и отдалить его от России и Китая

Президент США Джо Байден, не дожидаясь окончания саммита G20, покинул мероприятие и 10 сентября прибыл с официальным визитом во Вьетнам. По информации западных СМИ, во время своего первого государственного визита в Ханой Байден намерен обсудить с руководством Вьетнама вопрос поставок полупроводников, относительно которых у Вашингтона с Пекином возникли серьёзные разногласия. Кроме того, по данным западных СМИ, Вашингтон намерен попытаться ослабить связи Вьетнама не только с Китаем, но и с Россией, препятствуя военному сотрудничеству Ханоя с Москвой. Однако, по мнению экспертов, США не удастся «перетянуть на свою сторону» Вьетнам из-за отсутствия серьёзного экономического базиса и недостатка ресурсов.

Президент США Джо Байден прибыл 10 сентября с официальным визитом во Вьетнам, не дожидаясь окончания саммита G20, который проходил в Нью-Дели 9—10 сентября.

«Мы можем проследить 50-летнюю траекторию прогресса в отношениях между нашими странами — от конфликта к нормализации вплоть до нового высокого статуса», — заявил Байден на торжественной церемонии во время своего первого государственного визита в Ханой по приглашению генсекретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга.

По данным местных СМИ, в поездке во Вьетнам Байдена сопровождают госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и другие официальные лица.

Согласно информации западных медиа, одним из главных вопросов станет обсуждение сторонами темы поставки полупроводников. Как пишут журналисты Reuters со ссылкой на официальных лиц США, центральное место в рабочем плане Байдена в ходе визита во Вьетнам «занимают полупроводники». Однако пока есть ряд вопросов относительно финансовой составляющей этого проекта.

«Помимо возможных заявлений со стороны американских корпораций, остаётся неясным, насколько значительным мог бы быть вклад администрации США в этот сектор, учитывая, что в течение пяти лет в рамках закона о чипах для поддержки цепочек поставок полупроводников в глобальном масштабе ежегодно доступно лишь $100 млн. По словам официальных лиц, большая часть этих средств могла бы быть направлена во Вьетнам», — сообщили в агентстве.

Стоит отметить, что вокруг ситуации с полупроводниками у Вашингтона с Пекином возникли серьёзные разногласия. В частности, глава комитета палаты представителей конгресса США Майкл Маккол, выступая 6 сентября в посольстве США в Гааге, обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в том, что она поставляет радиоэлектронные компоненты китайской же компании Huawei. По мнению Маккола, это является нарушением санкций, которые Вашингтон ранее ввёл в отношении Huawei.

Ещё одним ключевым вопросом переговоров станет обсуждение темы поставок в США критически важных минералов, в частности редкоземельных элементов, сообщили источники Reuters. Согласно оценкам Вашингтона, Вьетнам занимает второе место в мире после Китая по запасам редкоземельных металлов. Однако прошлые попытки американских компаний установить партнёрские отношения с вьетнамскими фирмами, занимающимися добычей редкоземельных элементов, «успехом не увенчались», отмечают представители Reuters.

10 сентября Белый дом распространил совместное заявление Вашингтона и Ханоя о том, что в ходе визита во Вьетнам Джо Байден и Энтони Блинкен намерены провести двусторонний саммит по инновациям и инвестициям, в котором примут участие «американские и вьетнамские лидеры в этих областях» совместно с премьер-министром азиатской страны Фам Минь Чинем. В документе отмечается, что Соединённые Штаты представят «масштабный перечень новых инициатив, направленных на стимулирование партнёрства в будущем». При этом первым пунктом в списке инициатив значится «новое партнёрство в сфере полупроводников в целях поддержки устойчивых цепочек поставок» в интересах американской промышленности.

Переговоры США и Вьетнама с участием главы Белого дома Джо Байдена

AP

© Evan Vucci

Российский фактор

Стоит отметить, что, по мнению западных СМИ, нынешний визит президента США во Вьетнам, помимо налаживания контактов, заключает в себе цель в том числе попытаться ослабить связи Вьетнама с Китаем и Россией. Как сообщает CNN, незадолго до прибытия Байдена в Ханой в ряде СМИ появилась информация, что вьетнамская сторона в нарушение американских санкций якобы намерена тайно закупить вооружения у «своего давнего поставщика оружия» — России.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, CNN заявляет, что в понедельник, 11 сентября, Байден планирует объявить о шагах, направленных на то, чтобы помочь Вьетнаму диверсифицировать заказы на вооружения и избавиться от «чрезмерной зависимости от российского оружия».

По мнению журналистов, стремление Вашингтона вовлечь в свою орбиту влияния страны Юго-Восточной Азии выглядит вполне очевидным, хотя в Белом доме ранее и заявляли, что США стремятся только к конкуренции, а не к конфликту.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Rudy Sulgan

Вместе с тем в Вашингтоне открыто заявляют, что администрация США пытается убедить давних партнёров России, включая Вьетнам, в том, что у них якобы есть выгодные альтернативы давним связям с Москвой в военной сфере. С таким заявлением, в частности, выступил на брифинге 10 сентября первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. По его словам, Вашингтон готов «предложить помощь в уходе» от таких контактов с российскими военными.

Как поясняет Reuters, Соединённые Штаты и их партнёры могли бы предложить Вьетнаму поддержку в «диверсификации в отношении российских военных поставок». При этом Файнер признал, что у Вьетнама и России «исторически тесное партнёрство» в этих областях.

«Перетянуть на свою сторону»

Как заявил в комментарии RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий, во время встреч с вьетнамским руководством США надеются вовлечь Ханой «в свою антикитайскую стратегию, а заодно сократить его связи с Москвой».

«Вашингтон рассматривает это как этап программы по созданию круга сдерживания вокруг Китая, пытаясь использовать разногласия Вьетнама и КНР, которые сотрудничают, но очень осторожно, хотя экономически они очень связаны. План максимум для США — сделать жёсткий анти-Китай из Вьетнама, план минимум — замедлить интеграцию Вьетнама в структуры, связанные с Россией и КНР», — отметил Дробницкий.

По его словам, с Китаем у американской стороны уже «идёт гибридный конфликт».

«И один из самых жёстких фронтов такого противостояния — это, конечно, полупроводники. Задача США — не дать Китаю быстро перестроить логистические цепочки, которые сейчас протянуты по всему миру. Постараться максимально на него надавить не только политически, но и, кроме всего прочего, не давать ему торговать — в том числе с Вьетнамом», — сказал Дробницкий.

Также по теме «Набирает силу необратимый процесс дедолларизации»: в БРИКС договорились расширить использование нацвалют Страны БРИКС по итогам XV саммита организации договорились увеличить расчёты в нацвалютах и продолжить укрепление межбанковских...

Однако инициативы Вашингтона и заключённые меморандумы с Ханоем — пока лишь планы, в реализации которых можно усомниться уже сейчас, считает эксперт.

«Если за открытое противостояние Китаю США пообещают Вьетнаму, например, свободную торговлю со Штатами, этого ему будет недостаточно, поскольку речь идёт о ввязывании в конфликт с КНР. А если говорить о поддержке цепочек поставок полупроводников, то Вашингтон ограничен $100 млн в рамках закона о чипах. И даже если все эти деньги пойдут Ханою, этого тоже будет недостаточно», — уверен Дробницкий.

Однако планы США ещё шире, и, помимо экономической составляющей, они хотели бы, чтобы в этом антикитайском противостоянии Вьетнам стал «и военным подспорьем американских властей», отметил аналитик.

«Идея в том, чтобы Ханой и в военно-технологической сфере помогал Соединённым Штатам сдерживать Китай, пополняя свои вооружённые силы американской военной техникой», — пояснил Дробницкий.

Флаги США и Вьетнама

Gettyimages.ru

© Oleksii Liskonih

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что планы США подорвать военные связи Вьетнама с Россией «выглядят несостоятельными».

«Что касается вооружений, РФ, разумеется, не может заставить покупать российское оружие, и если Вьетнам не захочет его приобретать, то он его и не купит. Вопрос в другом: вряд ли он сможет где-то ещё приобрести вооружения в таком выгодном соотношении цены и качества. Тем более большинство оружия, которое сейчас стоит на вооружении вьетнамской армии, российского производства. Оно несовместимо с той военной техникой, которую предлагают США», — сказал Брутер в комментарии RT.

Эксперт также уверен, что Соединённые Штаты не смогут заместить Китай и Россию в вопросах торговли с Вьетнамом.

«США — не экспортирующая страна, она импортирующая. Поэтому партнёрство с Соединёнными Штатами не сможет заместить региональную торговлю с КНР и РФ. У Вашингтона и Ханоя действительно наблюдается некоторое политическое сближение, которое, однако, на сегодняшний день серьёзного экономического базиса под собой не имеет», — заключил Брутер.