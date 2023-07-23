Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку условного противника
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
В заявлении сказано, что в активной части учений военные моряки двух государств отразили «атаку средств воздушного нападения условного противника».
20 июля в Минобороны России сообщили, что совместные военно-морские учения России и КНР «Север. Взаимодействие — 2023» начались в Японском море.
21 июля моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках военно-морских учений отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.