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Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку условного противника

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В ходе военно-морских учений «Север. Взаимодействие — 2023» в Японском море совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС КНР отразил воздушную атаку условного противника.
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку условного противника
  • © Министерство обороны РФ

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

В заявлении сказано, что в активной части учений военные моряки двух государств отразили «атаку средств воздушного нападения условного противника».

20 июля в Минобороны России сообщили, что совместные военно-морские учения России и КНР «Север. Взаимодействие — 2023» начались в Японском море.

21 июля моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках военно-морских учений отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.

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