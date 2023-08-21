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В 2024 году Россия и Китай расширят масштабы учений военного флота

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Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.
В 2024 году Россия и Китай расширят масштабы учений военного флота
  • РИА Новости
  • © Елена Копылова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитана второго ранга Игоря Толбатова.

«С каждым годом данные учения наращивают свои этапы», — уточнил капитан.

Ранее сообщалось, что в акватории Тихого океана завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая.

Также китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.

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