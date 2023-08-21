В 2024 году Россия и Китай расширят масштабы учений военного флота

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.

РИА Новости

© Елена Копылова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитана второго ранга Игоря Толбатова. «С каждым годом данные учения наращивают свои этапы», — уточнил капитан. Ранее сообщалось, что в акватории Тихого океана завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая. Также китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.