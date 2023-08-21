В 2024 году Россия и Китай расширят масштабы учений военного флота
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитана второго ранга Игоря Толбатова.
«С каждым годом данные учения наращивают свои этапы», — уточнил капитан.
Ранее сообщалось, что в акватории Тихого океана завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая.
Также китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.