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ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане

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Российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

Отмечается, что корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли из Владивостока, после чего в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд

По данным агенства, после этого отряд начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Позже в Минобороны КНР заявили, что военные учения России и Китая отражают уровень доверия между странами.

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