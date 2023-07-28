ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.
Отмечается, что корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли из Владивостока, после чего в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд
По данным агенства, после этого отряд начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане.
Позже в Минобороны КНР заявили, что военные учения России и Китая отражают уровень доверия между странами.