«Готовы к отражению общих угроз»: в Приморье начались международные антитеррористические учения

Международные антитеррористические учения начались в Приморье, сообщило Министерство обороны России. В манёврах принимают участие подразделения Вооружённых сил России и 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель тренировок — укрепление и продвижение регионального взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнёрами «СМОА плюс» в области противодействия терроризму. По мнению экспертов, государства региона должны быть готовы к отражению общих угроз, для этого военным необходимо понимать друг друга с полуслова.

В Приморском крае стартовали совместные антитеррористические учения Вооружённых сил России, стран — членов АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и партнёров по диалогу «СМОА плюс». Манёвры продлятся до 30 сентября. В них принимают участие воинские формирования ВС РФ и 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона общей численностью около 700 человек.

В тренировках будут задействованы самолёты штурмовой авиации, вертолёты армейской авиации, БПЛА, танки, бронетранспортёры и другая военная и специальная техника.

Цели манёвров, по заявлению МО РФ, — «укрепление и продвижение регионального взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнёрами в области противодействия терроризму» и обмен опытом в этой сфере.

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В учениях будут задействованы подразделения Восточного военного округа, а также оперативные группы и воинские контингенты вооружённых сил Государства Бруней-Даруссалам, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индии, Республики Индонезии, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Королевства Таиланд и Республики Филиппины.

Как отметил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, учения состоят из теоретической и практической частей.

«На первом этапе представители органов военного управления воинских формирований государств — участников учения оперативного и тактического уровня определят замысел и выработают решение на проведение антитеррористической операции. На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне «Сергеевский», — сообщили в Минобороны России.

Как отмечают в Министерстве обороны Индии, эти манёвры позволят индийской армии поделиться наиболее эффективными приёмами контртеррористических операций, а также обогатить свой опыт ведения боевых действий против террористов.

Важность сотрудничества в деле антитеррористической подготовки в рамках механизма «СМОА плюс» отметили и в Министерстве национальной обороны КНР. Благодаря таким совместным учениям стран, связанных со «СМОА плюс», «будут увеличиваться их возможности по совместному реагированию на угрозы в области безопасности и сохранению мира и стабильности в регионе», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Международное антитеррористическое учение началось в Приморье

Первая тренировка в Мьянме

Напомним, в августе в Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму, в ходе которой ВС РФ впервые отработали со странами АСЕАН и государствами — диалоговыми партнёрами «СМОА плюс» современные способы применения в подобного рода операциях авиации, БПЛА, средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Эта командно-штабная тренировка была подготовительным этапом к антитеррористическим учениям в Приморье.

От Российской Федерации к мероприятию в Мьянме привлекались группы офицеров Генерального штаба ВС РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Возглавлял российскую военную делегацию заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

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«Хотя мьянманская сторона впервые проводит подобных масштабов международную командно-штабную тренировку, она смогла обеспечить хорошую подготовку центров и групп, а также слаженную работу оперативного штаба в целом», — заявил Носулев.

Командно-штабная тренировка в Мьянме и нынешние манёвры в российском Приморье были согласованы в ходе регулярных встреч министров обороны стран — членов АСЕАН и «СМОА плюс», которые проходят на ежегодной основе с 2017 года.

«СМОА плюс» — механизм взаимодействия оборонных ведомств стран — членов АСЕАН и государств — партнёров по диалогу, в число которых входят Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония. «СМОА плюс» был создан в 2010 году по инициативе Вьетнама.

В нынешних учениях Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония участия не принимают.

«Общие цели и задачи»

Как отметил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с RT, учения в Приморье актуальны как для России, так и для других стран-участниц.

«Борьбу с терроризмом никто не отменял. Количество задействованных стран говорит о том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспокоены террористической угрозой. Работы для спецслужб там хватает. В АТР осталась проблема пиратства, действует несколько террористических группировок: маоистского толка, исламистского и так далее. Собственно, на этих учениях отрабатывается противодействие им», — пояснил эксперт.

Открытие международных антитеррористических учений

© Минобороны РФ

Схожее мнение высказал и военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, слаженность действий международных контингентов во время проведения контртеррористических операций крайне важна.

«Страны должны быть готовы к отражению общих угроз. Военным из АТР и России очень важно понимать друг друга с полуслова. У армий разное вооружение, боевая техника — необходимо обеспечить их слаженное взаимодействие. Кроме того, это очень полезная вещь для России. Применение наших военных технологий способствует продвижению отечественного ВПК на рынок АТР», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, Василий Дандыкин напомнил, что некоторые страны из «СМОА плюс» не представлены на учениях. Эксперт объяснил это тем, что Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония относятся к западному блоку, а потому участие в подобных манёврах означало бы неприемлемое для них сотрудничество с Россией.

«Они хотят полностью контролировать ситуацию в регионе, а тут получается, что все прислушиваются к России, заимствуют её опыт, интересуются её вооружением, техникой, тактикой действий против террористов, — это для них удар ниже пояса», — заявил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что учения имеют большое геополитическое значение для России.

«Учения проходят на фоне серьёзного осложнения военно-политической обстановки в мире и противодействия России коллективному Западу. Сам формат таких учений и его участники показывают, что у нас есть союзники и партнёры, с которыми мы разделяем общие цели и задачи. Кроме того, эти манёвры демонстрируют возможности России с точки зрения развития отношений и со странами Глобального Юга, и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал собеседник RT.

Литовкин полагает, что совместные международные антитеррористические учения ВС РФ, а также вооружённых сил стран АСЕАН и «СМОА плюс» станут ежегодными.

«700 военнослужащих — это, конечно, небольшой масштаб, но ведь лиха беда начало. В августе были штабные учения, сейчас пройдут теоретические и практические. В дальнейшем манёвры будут масштабнее. Уверен, что другие страны из этого региона могут посчитать подобные манёвры полезными и тоже подключатся», — резюмировал эксперт.