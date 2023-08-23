Adevarul: над Румынией зафиксировано рекордное число самолётов-разведчиков НАТО
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Об этом сообщает издание Adevarul.
«Рекорд самолётов-шпионов союзников в небе Румынии и над Чёрным морем», — говорится в публикации.
Как пишет издание, речь идёт о двух самолётах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) альянса, а также о самолёте Boeing KC-135R Stratotanker.
Ранее Военная хроника перечислила, какие самолёты США и НАТО отправляются к берегам Крыма в Чёрном море.