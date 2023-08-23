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Adevarul: над Румынией зафиксировано рекордное число самолётов-разведчиков НАТО

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В небе над Румынией и Чёрным морем во вторник, 22 августа, зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса.
Adevarul: над Румынией зафиксировано рекордное число самолётов-разведчиков НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Adevarul.

«Рекорд самолётов-шпионов союзников в небе Румынии и над Чёрным морем», — говорится в публикации.

Как пишет издание, речь идёт о двух самолётах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) альянса, а также о самолёте Boeing KC-135R Stratotanker.

Ранее Военная хроника перечислила, какие самолёты США и НАТО отправляются к берегам Крыма в Чёрном море.

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