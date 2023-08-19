Военная хроника перечислила самолёты НАТО, которые дежурят в Чёрном море
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Чаще всего к полуострову отправляют самолёты радиоэлектронной разведки, например Boeing RC-135V/W Rivet Joint.
Кроме того, в материале называются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Boeing-E3A Sentry.
Также в направлении Крыма направляют борт с позывным NATO11 и бортовым номером LX-N90451 в паре с воздушными суднами ВМС США P-8A Poseidon.
«Однако чаще... появляются высотные беспилотники-разведчики RQ-4 Global Hawk с позывными FORTE10, FORTE11 и FORTE12», — отмечает Военная хроника.
Ранее стало известно, что противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США на протяжении нескольких часов дежурил над водами Чёрного моря в румынском порту Констанца.
Также сообщалось, что высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE11, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, несколько часов находился в воздушном пространстве над Чёрным морем южнее Крыма.