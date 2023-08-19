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Военная хроника перечислила самолёты НАТО, которые дежурят в Чёрном море

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Военная хроника перечислила, какие самолёты США и НАТО отправляются к берегам Крыма в Чёрном море.
Военная хроника перечислила самолёты НАТО, которые дежурят в Чёрном море
  • Gettyimages.ru
  • © viper-zero

Чаще всего к полуострову отправляют самолёты радиоэлектронной разведки, например Boeing RC-135V/W Rivet Joint.

Кроме того, в материале называются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Boeing-E3A Sentry.

Также в направлении Крыма направляют борт с позывным NATO11 и бортовым номером LX-N90451 в паре с воздушными суднами ВМС США P-8A Poseidon.

«Однако чаще... появляются высотные беспилотники-разведчики RQ-4 Global Hawk с позывными FORTE10, FORTE11 и FORTE12», — отмечает Военная хроника.

Ранее стало известно, что противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США на протяжении нескольких часов дежурил над водами Чёрного моря в румынском порту Констанца.

Также сообщалось, что высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE11, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, несколько часов находился в воздушном пространстве над Чёрным морем южнее Крыма.

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