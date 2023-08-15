Военная хроника заявила о продолжающейся активности авиации НАТО около Крыма

Военная хроника заявила о продолжающейся активности авиации НАТО и полётах беспилотников альянса около Крыма.

«Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE11, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, уже несколько часов находится в воздушном пространстве над Чёрным морем южнее Крыма», — говорится в материале.

Военная хроника отмечает, что 13 и 14 августа беспилотники с позывными FORTE10 и FORTE12 также вели разведку у берегов Крыма. Эти же дроны появлялись в юго-западной части Чёрного моря незадолго до попытки ВСУ ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту.

Ранее Военная хроника заявила о появлении около Крыма самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.