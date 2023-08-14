Военная хроника: около Крыма появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО

Военная хроника заявила о появлении около Крыма самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.

«Авиация НАТО у Крыма продолжает оживляться. Вслед за высотными беспилотниками-разведчиками RQ-4 (позывные FORTE10 и FORTE12) западнее Крыма появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (AWACS) Boeing E-3A Sentry», — указывается в материале.

На борту самолёта находится радиолокационный комплекс AN/APY-2 для обнаружения и сопровождения тактической авиации и крылатых ракет, а также станция радиотехнической разведки AN/AYR-1 для вскрытия позиций работающих РЛС обнаружения и подсвета зенитно-ракетных комплексов.

«В данный момент борт нарезает круги над болгарским портом Констанца, в 120 км к югу от украинского Измаила. В этот район Boeing E3A Sentry прибыл с главной оперативной базы самолётов ДРЛО НАТО в немецком городе Гайленкирхен», — уточняет Военная хроника.

Ранее Военная хроника рассказала об активности авиации НАТО, в частности беспилотников, возле Крыма.