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Военная хроника рассказала об активности авиации НАТО возле Крыма

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Военная хроника рассказала об активности авиации НАТО, в частности беспилотников, возле Крыма.
Военная хроника рассказала об активности авиации НАТО возле Крыма
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«С раннего утра южнее и юго-западнее Крыма дежурил американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — указывается в материале.

Уточняется, что другой беспилотник RQ-4 с позывным FORTE10 был обнаружен в воздушном пространстве над Чёрным морем и опознан системами мониторинга воздушного трафика 10 августа, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.

«FORTE10 и FORTE12 взлетают с авиабазы ВВС Сигонелла в Италии и входят в воздушное пространство над Чёрным морем между Болгарией и Турцией. Максимальная продолжительность полёта RQ-4 Global Hawk составляет 36 часов», — уточнила Военная хроника.

Ранее Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Также была предпринята вторая попытка удара по мосту.

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