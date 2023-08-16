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Военная хроника сообщила о дежурстве авиации НАТО над Чёрным морем

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Противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США на протяжении нескольких часов дежурит над водами Чёрного моря в румынском порту Констанца.
Военная хроника сообщила о дежурстве авиации НАТО над Чёрным морем
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Военная хроника.

Отмечается, что на борту самолёта находятся пассивные средства радиоэлектронной разведки, бортовой радар AN/APY-10 для обнаружения надводных целей и несколько типов радиогидроакустических буёв для обнаружения подводных лодок.

Ранее стало известно, что высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE11, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, несколько часов находился в воздушном пространстве над Чёрным морем южнее Крыма.

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