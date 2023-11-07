«Блоковая антироссийская основа»: Москва заявила о недоговороспособности НАТО в сфере контроля над вооружениями

На данном этапе никакие соглашения с государствами Североатлантического альянса в сфере контроля над вооружениями невозможны, поскольку власти стран блока показали свою недоговороспособность. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с завершением процедуры выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В ведомстве подчеркнули, что только когда «жизнь заставит» государства НАТО вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, такой диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, «отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада».

В МИД России заявили о недоговороспособности США и других стран НАТО в сфере контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространённом сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность. На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны. Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», — говорится в заявлении МИД РФ в связи с завершением процедуры выхода российской стороны из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Как отметили в ведомстве, для Москвы этот документ «окончательно ушёл» в историю. Поясняя ситуацию, в министерстве подчеркнули, что групповые ограничения договора открыто обходились странами НАТО после того, как США запустили процесс расширения блока. По данным МИД РФ, несмотря на то, что после прекращения существования Варшавского Договора ДОВСЕ обеспечивал России «материальные гарантии безопасности», ряд его положений (прежде всего фланговые ограничения) перестали отвечать российским интересам. В результате Договор об обычных вооружённых силах в его первоначальном виде «утратил связь с реальностью», и Россия стала добиваться его адаптации к новой ситуации, отметили в МИД РФ.

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«США стремились сохранить более выгодный для них первоначальный Договор, а по возможности — ещё и выторговать новые уступки со стороны России по выводу войск из государств постсоветского пространства. По существу они запретили своим союзникам ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Однако на Западе переоценили возможности «влияния» на Россию и степень заинтересованности РФ в договоре, отметили в российском МИД. Там напомнили, что с учётом «деструктивной позиции США и их союзников» в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ Россия в 2007 году приостановила действие договора. Стоит отметить, страны НАТО так и не ратифицировали соглашение и не перешли к его исполнению.

«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе. С учётом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приёма в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», — подчёркивается в заявлении министерства.

Говорится также, что Россия «окончательно прощается» с Договором об обычных вооружённых силах в Европе «без сожаления». Полученный же при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтён, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Попытки обеспечивать военную безопасность в Европе без учёта интересов России ни к чему хорошему их инициаторов не приведут, — заявили в МИД РФ. — Попытки цепляться за отжившие свой век договорённости, не соответствующие новой обстановке, также обречены на провал и чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями».

Вслед за Россией и в министерстве иностранных дел Великобритании объявили о приостановке участия королевства и его «союзников» в ДОВСЕ. Как говорится в сообщении ведомства, это «ответ на действия» РФ. Лондон вместе со «странами-единомышленниками» решил заняться «разработкой и реализацией добровольных стабилизирующих мер», добавили в британском МИД.

По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на источник в Госдепе, США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

В то же время в НАТО объявили о планах бессрочно приостановить своё участие в ДОВСЕ, подчеркнув, что осуждают осуждают решение России выйти из договора.

«Государства-члены НАТО — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО», — говорится в сообщении на сайте блока.

«Линия на военную конфронтацию»

Напомним, когда в середине мая в Госдуме РФ был единогласно принят закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, в пояснительной записке к документу объяснялись причины этого шага. Так, речь шла о том, что подобной меры требует текущее положение дел, поскольку США и их союзники «проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями». Позднее депутатов поддержали и сенаторы Совета Федерации России, приняв аналогичное решение единогласно. 29 мая Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. 9 июня МИД России уведомил участников Договора об обычных вооружённых силах в Европе о выходе из документа. Отмечается, что включение в НАТО Финляндии и продолжающиеся процессы по приёму в альянс Швеции стали «последней каплей».

Штаб-квартира НАТО

Legion-Media

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В тот же день на эти меры российской стороны отреагировали в НАТО. Как говорится в официальном заявлении на сайте альянса, государства блока осуждают решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), они называют его «краеугольным камнем архитектуры европейской безопасности. В сообщении блока отмечается, что ДОВСЕ устанавливает юридически обязательные и поддающиеся проверке ограничения на ключевые категории обычной военной техники государств-участников.

«Мы сохраняем единство в нашей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех союзников... Страны НАТО продолжат консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность Североатлантического союза», — говорится в заявлении.

Как констатировали в МИД РФ, на Западе не без тревоги отреагировали на выход России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе. В ведомстве отметили, что это «не добавляет чувства безопасности» западным государствам.

Двойные стандарты

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, своим заявлением о недоговороспособности стран НАТО российский МИД констатирует, что текущая ситуация больше не коррелируется с положениями ДОВСЕ.

«Ситуация обострилась после того как страны НАТО предпочли проигнорировать требования РФ, связанные с её желанием восстановить статус-кво, который существовал до расширения блока на восток. Однако в альянсе не были намерены отказываться от принятия Украины и других стран, расположенных рядом с Россией в альянс. Всё это привело к началу специальной военной операции на Украине», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

Более того, Североатлантический союз постоянно нарушал договорённости, проводя учения возле границ с Россией в масштабах совокупно превышающих уровни военной активности, допустимые ДОВСЕ, рассказал Кнутов.

«В НАТО поступают достаточно хитро — в рамках одних масштабных учений, которые позиционируются именно как единое целое, формально проходит несколько манёвров под разными названиями, как, например, было в ситуации с тренировками Defender 2023. Не говоря уже о присоединении Финляндии к блоку, планах альянса развернуть силы быстрого реагирования на восточном фланге у границ РФ в количестве порядка 300 тыс. и милитаризации Украины, которая до сих пор получает оружие от стран блока для противодействия ВС РФ. В этих условиях сохранять ДОВСЕ и держать основную группировку ВС РФ за Уралом, как предусматривал договор — абсурдно и неправильно», — уверен Кнутов.

Как напомнил эксперт, США, которые являются флагманом в НАТО, планомерно выходили из целого ряда документов, нацеленных на поддержание международной стабильности.

«Этот процесс начался с выхода из договора по ПРО, потом Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и ДОН. Разрушение такого рода документов создаёт возможности для вооружённого конфликта и даже начала третьей мировой войны», — сказал аналитик.

Как отметил со своей стороны эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, подобными действиями США и их союзники «окончательно себя дискредитировали».

«Какие могут быть договорённости межу РФ и странами Запада во главе с Соединёнными Штатами, если к этим «партнёрам» у Москвы нет никакого доверия. США абсолютно вольно поступили с целым рядом договоров, просто выйдя из них в одностороннем порядке, потому что посчитали для себя это выгодной историей», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

На этом фоне возмущения руководства Североатлантического альянса относительно денонсации ДОВСЕ выглядят «нелепыми и смешными», добавил эксперт.

«Схема, которую зачастую предлагает американская сторона для контроля за выполнением соглашений в военной сфере, является откровенно нечестной. США хотят, чтобы их пустили на инспекцию, однако сами чинят различные препятствия для инспекций России. Во всём этом прослеживаются двойные стандарты, что является очередным подтверждением недоговороспособности Соединённых Штатов и их союзников», — заключил Брутер.