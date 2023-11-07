Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ

В МИД Великобритании объявили о приостановке участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России.

«В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить своё участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками над разработкой и реализацией добровольных стабилизирующих мер», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России ранее заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

До этого Белоруссия приостановила действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии.