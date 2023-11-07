RT в Telegram
Подпишись

Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ

Короткая ссылка
В МИД Великобритании объявили о приостановке участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России.
Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ
  • AFP

«В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить своё участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками над разработкой и реализацией добровольных стабилизирующих мер», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России ранее заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

До этого Белоруссия приостановила действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить