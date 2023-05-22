Косачёв: комитет Совета Федерации единогласно поддержал закон о денонсации ДОВСЕ
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«Международный комитет единогласно поддержал решение об одобрении закона о денонсации ДОВСЕ», — сказал Косачёв.
Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, комментируя денонсацию ДОВСЕ, что ситуация коренным образом изменилась.
10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.