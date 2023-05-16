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Аналитик Подберёзкин о денонсации ДОВСЕ: ситуация коренным образом изменилась

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Ангелина Шурпина
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал принятие депутатами Государственной думы России закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Аналитик Подберёзкин о денонсации ДОВСЕ: ситуация коренным образом изменилась
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы его подписали и ратифицировали, а другая сторона не подписала и не ратифицировала», — напомнил эксперт.

При этом реальная военно-политическая ситуация «коренным образом изменилась», подчеркнул специалист. 

«Не стало Советского Союза, НАТО расширилось, вооружения все границы перешли... Это мертворождённый договор», — объяснил Подберёзкин.

Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.

 

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