Аналитик Подберёзкин о денонсации ДОВСЕ: ситуация коренным образом изменилась

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал принятие депутатами Государственной думы России закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

«Мы его подписали и ратифицировали, а другая сторона не подписала и не ратифицировала», — напомнил эксперт.

При этом реальная военно-политическая ситуация «коренным образом изменилась», подчеркнул специалист.

«Не стало Советского Союза, НАТО расширилось, вооружения все границы перешли... Это мертворождённый договор», — объяснил Подберёзкин.

Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.