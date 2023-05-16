Аналитик Подберёзкин о денонсации ДОВСЕ: ситуация коренным образом изменилась
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«Мы его подписали и ратифицировали, а другая сторона не подписала и не ратифицировала», — напомнил эксперт.
При этом реальная военно-политическая ситуация «коренным образом изменилась», подчеркнул специалист.
«Не стало Советского Союза, НАТО расширилось, вооружения все границы перешли... Это мертворождённый договор», — объяснил Подберёзкин.
Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.