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Замглавы МИД Рябков: Запад не без тревоги отреагировал на выход России из ДОВСЕ

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Страны Запада не без тревоги отреагировали на выход России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Замглавы МИД Рябков: Запад не без тревоги отреагировал на выход России из ДОВСЕ
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пленарном заседании Госдумы.

«Реакция (Запада на выход России из ДОВСЕ. — RT) не без элемента тревоги. Мы, конечно, понимаем, что это не добавляет чувства безопасности на Западе», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что «предмета для каких-то консультаций» нет.

16 мая депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

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