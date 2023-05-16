Замглавы МИД Рябков: Запад не без тревоги отреагировал на выход России из ДОВСЕ
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пленарном заседании Госдумы.
«Реакция (Запада на выход России из ДОВСЕ. — RT) не без элемента тревоги. Мы, конечно, понимаем, что это не добавляет чувства безопасности на Западе», — цитирует его ТАСС.
Рябков отметил, что «предмета для каких-то консультаций» нет.
16 мая депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.